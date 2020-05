Fülöp Attila: a szociális intézményekben megvédték a lakókat a vírustól

2020. május 19. 16:07

A szociális intézményekben dolgozók becsületes munkával megvédték az intézmények lakóit a koronavírustól - hangoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára kedden, Tordason, ahol látogatást tett a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézményben.

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára beszédet mond a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény fogyatékkal élőket és pszichiátriai betegeket ellátó otthonában, Tordason 2020. május 19-én. MTI/Vasvári Tamás

Fülöp Attila szerint a fogyatékkal élőket és pszichiátriai betegeket ellátó otthonok kevesebb figyelmet kaptak az elmúlt hetekben, pedig az ott dolgozók áldozatos munkájának köszönhetően a vírus nem jutott be az intézményekbe. Köszönetet mondott a tordasi létesítményben dolgozók kitartásáért és jelezte, hogy a védekezés első szakaszának lezárultával óvatos könnyítések jönnek.



Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a kijárási korlátozások enyhítése ellenére a szociális intézményeknek csak fokozatosan és rendkívül körültekintően tesznek engedményeket. Ennek okaként azt jelölte meg, hogy a vírus jellemzően idős emberekre és zárt közösségekre veszélyes igazán.



Fülöp Attila megemlítette, hogy a pszichiátriai intézményekből és a fogyatékkal élőket ellátó otthonokból szabadidős sétákra már ki lehet menni, de továbbra is ezek maradnak a legjobban védett létesítmények.



Az államtitkár kiemelte, hogy míg Nyugat-Európában "nagy pusztítást végzett" a koronavírus az idősotthonokban és a zárt intézményekben, addig Magyarországon ez nem következett be. Rámutatott, hogy a hazánkban működő mintegy 1600 időseket, fogyatékkal élőket, pszichiátriai betegeket és szenvedélybetegeket ellátó otthonból mindössze 33-ban mutatták ki a vírus jelenlétét.



Az MTI kérdésére elmondta, hogy az 1600-ból mintegy 600 a szociális otthon, amelyekben körülbelül 40 ezer ellátott lakik, de ebben a hajléktalanokat ellátó intézmények is benne vannak.



Inotay György a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény igazgatója hangsúlyozta, hogy kemény két hónapon vannak túl, de a házban lévő közösség ereje a nehéz időkben is segített. A szürke hétköznapok után lassan és felelősen a nyitás irányába mehetnek, s reményei szerint a járvány után a környező települések közössége ismét szeretettel fogadja őket.



Az MTI érdeklődésre közölte, hogy az otthon sok évtizede működik Tordason, az új épületegyüttes 2000-ben nyitotta meg kapuit: a nagyépületnek kétszáz lakója van, hatvanan élnek a kisebb épületekben és tizenketten lakóotthonokban. Az intézménynek 213 dolgozója van, akik többsége Tordason, kisebb része Budapesten, a pszichiátriai telephelyükön dolgozik.



A lakók kertészeti, zöldfelület- és terület-fenntartási munkákat végeznek, ételt hordanak ki a faluban, szórólapoznak, folyóiratot terjesztenek, míg az épületen belül takarítást, mosodai munkákat, konyhai segédmunkát végeznek, a műhelyekben pedig könnyűipari termékek előállítása zajlik részben bérmunkaként, részben saját munkaként. Az intézmény lakóinak 75 százaléka dolgozik, ennek köszönhetően értékesítési bevételeik tíz év alatt 3,5 millió forintról 80 millió forintra nőttek.

