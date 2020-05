Benkő: a Honvédség kiemelkedő szerepet vállal a munkahelyteremtésben

2020. május 19. 19:42

A speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálat bevezetésével kívánja segíteni a koronavírus-járvány idején a munkahelyteremtést a Magyar Honvédség (MH) - mondta a honvédelmi miniszter az MH Altiszti Akadémián Szentendrén kedden.

Benkő Tibor a feladatszabó értekezleten kiemelte, hogy a Magyar Honvédség is részt kíván venni a kormány gazdaságvédelmi akciótervében, elsősorban a munkahelyteremtésben, ezért az ország 25 helyszínén várják azokat a 18 és 50 év közötti állampolgárokat, akik elvesztették a munkájukat, és vállalják a 6 hónapos kiképzést.



A felvételhez a speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálatra erkölcsi bizonyítvány szükséges, valamint megfelelés az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, amely azonban lényegesen kevésbé szigorú, mint a hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálat, illetve az önkéntes tartalékos katonai szolgálat esetében - mondta a miniszter.



Benkő Tibor ismertette azt is, hogy az első képzések július 1-jén indulnak, az idén 3 ezer jelentkezőre számítanak, de ez bővíthető. Az illetmény havi bruttó 161 ezer forint.



Az állást keresők a toborzóirodáknál vagy a megyei kormányhivataloknál jelentkezhetnek, az egyszerű orvosi szűrővizsgálatot követően a 6 hónap alatt alap-, általános lövész- és szakkiképzésen vesznek részt. A fél év letelte után minden megkötöttség nélkül visszatérhetnek a civil életbe, illetve a képzés további 6 hónapra meghosszabbítható, de amennyiben alkalmasak, dönthetnek úgy is, hogy pályájukat önkéntes, esetleg hivatásos vagy szerződéses katonaként folytatják.



A speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálatnál nem kötnek szerződést, de a képzés végén a katonai életre vonatkozó esküt aláírják, a hatodik hónap befejeztével pedig "kiképzett hadköteles tartalékos katonává" válnak.



Budapest mellett például Pécsen, Győrben, Szombathelyen vagy Nyíregyházán is képeznek majd speciális önkéntes tartalékosokat. A 25 helyszín kijelölése segíti, hogy a jelentkező a lakóhelyéhez minél közelebb találja meg a képzést, bejáró katonaként. A kiképzés szokásos munkaidő szerint történik, ebbe elsősorban az önkéntes tartalékos területvédelmi állományt vonják be.



Benkő Tibor elmondta azt is, szeretnék a legfelkészültebbeket megtartani, ugyanakkor segíteni kívánják azokat is, akik a továbbiakban polgári munkahelyen akarnak elhelyezkedni.



A keddi szentendrei feladatszabó értekezleten a Honvédelmi Minisztérium (HM) és a Magyar Honvédség érintett vezetői, valamint a megyei védelmi bizottságok titkárai kaptak tájékoztatást.



MTI