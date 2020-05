Vizsgálat indult a WHO ellen

2020. május 19. 22:10

Donald Trump amerikai elnök súlyos szavakat írt. Határozatot fogadott el kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 194 tagállama – közöttük az Egyesült Államok és Kína –, amely szerint független vizsgálatnak kell tisztáznia az ENSZ-szervezet reagálását a koronavírus-járványra.

A Genfből szervezett virtuális WHO-közgyűlés második napján az Európai Unió által benyújtott, konszenzussal elfogadott dokumentum szerint „minél előbb (...) el kell kezdeni a WHO által a világjárvánnyal szemben koordinált nemzetközi fellépés pártatlan, független és teljes körű felülvizsgálatának folyamatát”, hogy javítani lehessen a világjárványok megelőzése, az azokra való felkészülés és reagálás lehetőségein.

A határozat szerint a koronavírus elleni minden új oltást és kezelést „globális prioritásként” olcsón elérhetővé kell tenni a világ számára.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a virtuális ülésen hangsúlyozta a nemzetközi együttműködés fontosságát a világjárvány idején.

Az Egyesült Államok nem akadályozta meg a határozat konszenzusos elfogadását. A WHO szerepének tisztázására vonatkozó rendelkezést támogatta, de elhatárolódott a határozatnak a szellemi tulajdonra vonatkozó kitételeitől.

Donald Trump Tedrosz Adhanom Gebrejeszuszhoz, WHO főigazgatójához intézett levélben megismételte azokat az okokat, amelyek miatt április 14-én felfüggesztette az ENSZ-szervezet támogatásának folyósítását, és leszögezte, hogy ha harminc napon belül a WHO nem mutat fel érzékelhető változást a munkájában, akkor Washington a hozzájárulása átmeneti felfüggesztését véglegesre változtatja és átgondolja WHO-tagságát is.

