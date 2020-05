Felvidék: Új, kültéri tanterem a komáromi Jókai Mór Alapiskolában

2020. május 19. 23:11

Városi és pályázati támogatásoknak köszönhetően új, kültéri tanterem készült a komáromi Jókai Mór Alapiskola udvarán. A gyerekek a pandémia lecsengése után, remélhetőleg már júniusban birtokba vehetik azt a 80 m2-es területet, amelyet fából készült tető fed, és szintén fa zsaluk védenek a szél és nap ellen.

A tanterem multifunkcionális: hagyományos tábla segíti az oktatást, de ellátták egy vetítővászonnal is. A helyiségben biztosított az áramellátás. A kültéri tantermet az egyik építészmérnök szülő, Csandal Sylvia tervezte, és a munkálatokat is az ő segítségével bonyolították le.

Emellett megújult a sportpályára néző lelátó is (ennek tetején található a tanterem).

A lelátót megjavították és kibővítették, új ülőkék kerültek rá. Az egyes részlegeket virágosládák díszítik. Mindez egy hosszabb, teljesebb projekt része, amelyet az iskola Szülői Munkaközössége (SZM) még tavaly indított el, és amelynek célja az iskola udvarának szebbé tétele.

„Három évvel ezelőtt kiürítették ezt a területet. Sárga szalaggal elkerítették, mert omladozó és veszélyes volt – mondja Berta Tünde, az SZM elnöke, a projekt-ötletek valamint azok megvalósításának főszervezője. – Úgy éreztük, a tanári karral karöltve szeretnénk tenni valamit azért az iskoláért, ahová gyermekeink járnak. És ha már szépítünk, akkor ez az újítás legyen hasznos is, modern is, és persze gyermekközpontú is. Fokozatosan, lépésről lépésre haladunk elképzeléseink megvalósításában.”

A tavalyi év során elkészült az alapbetonozás, egy kisebb, mezítlábas taposó ösvényt létesítettek, mellé pedig ivókút került a mindig szomjas gyerekek számára. Elkészültek a kültéri tanterem padjai. Emellett társasjáték-asztalokkal (Ember, ne mérgelődj!- és sakk-táblákkal ellátva) gazdagodott az udvar.

A kültéri tanterem befedése és oldalsó zsaluzása, valamint a lelátó kialakítása még a járvány kitörése előtt, idén februárban kezdődött el, és a tervezett időpontban, április végére készült el.



„A későbbiekben szeretnénk még egy szerszámos bódét is állíttatni ide – mondja Berta Tünde. – Úgy gondoljuk, a munkára nevelés óra keretén belül a gyerekek megtanulhatnák, hogyan kell rendben tartaniuk saját környezetüket, illetve hogyan kell megőrizni az értékeket a következő nemzedékek számára.”

Kép: Dráfi Anikó/Felvidék.ma

Mindezek mellett folyamatban van egy tanösvény kialakítása az iskola előtti udvarrészen (eddig összesen 53 fát ültettek a diákok). Félig kivágták a kerítés mellett végigfutó, sokak számára allergiát okozó nyárfákat – a megmaradt csonkból szobrok készülnek.

A szobrokat Gerendás Norbert fafaragó faragja. A főbejárat egyik oldalán egy Jókai szobor és egy, a diákönkormányzat logóját jelképező bagoly-figura lesz látható (ez utóbbi már csaknem el is készült), a másik oldalon pedig három, iskolába igyekvő gyermek fog kikukucskálni a kerítésen. Ilyen módon teljesen megújul, megszépül az iskola bejáratának környezete is.

Mindez az SZM által megírt pályázatokból, az SZM pénzéből, valamint polgármesteri és képviselői támogatásokból valósult meg.

Az iskola ezúton is szeretne köszönetet mondani Andruskó Imre, Batta György, Less Károly, Korpás Péter és Tárnok Magdolna képviselőknek. Emellett hálásak Keszegh Béla polgármesternek a városi pályázatokon elnyert összegekért.

Komárom képviselői minden évben fejenként 10 ezer euróval támogathatnak egy helyi projektet a város pénzéből, amelyet saját belátásuk alapján hasznosnak tartanak.

Idén Andruskó Imre és Batta György is a teljes összeget az iskolánknak ajánlották fel, Less Károly és Korpás Péter pedig két egymást követő évben is magas összeggel támogatta a projektet. Ezen támogatások nélkül nehezen szépült volna meg az iskolaudvar.

Az SZM a szülők által évente befizetett pénzekből eddig összesen 10 ezer eurót költött a tervek megvalósítására.

Dráfi Anikó

