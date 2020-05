Vincze Loránt: méltányos az EB döntése az aláírásgyűjtés meghosszabbításáról

2020. május 20. 16:57

Enyhén megkésettnek, de méltányosnak és igazságosnak tartja Vincze Loránt néppárti európai parlamenti képviselő az Európai Bizottság döntését, mely szerint fél évvel meghosszabbítják a folyamatban levő európai polgári kezdeményezések aláírásgyűjtésének az időtartamát.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusának nyilatkozatát a szövetség közleménye idézte szerdán. Az európai polgári kezdeményezések parlamenti jelentéstevői és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnöki tisztségét is betöltő politikus azért tartotta méltányosnak és igazságosnak a döntést, mert - mint fogalmazott - a legtöbb uniós országban hónapok óta kijárási korlátozások vannak érvényben, és ez jelentősen megnehezítette az aláírásgyűjtések megfelelő népszerűsítését, és teljes mértékben ellehetetlenítette a papír alapú aláírásgyűjtést.

Vincze Loránt arra emlékeztetett, hogy március 17-én jelentéstevői minőségében kérte Vera Jourová alelnököt és Ilze Juhansone főtitkárt, hogy a koronavírus-járvány kapcsán elrendelt megszorító intézkedések miatt az Európai Bizottság (EB) hosszabbítsa meg a futó polgári kezdeményezések határidejét. Ezt később több polgári kezdeményezés polgári bizottsága és más EP-képviselők is kérvényezték.

Az RMDSZ összefoglalója szerint az EB hat hónapos hosszabbítást hagyott jóvá a március 11-én folyamatban levő aláírásgyűjtésekre. További három hónapos hosszabbításra is lehetőség nyílik, ha a tagállamok több mint felében vagy az unió összlakossága legalább 35 százalékának otthont adó tagállamokban a határidő lejártakor is az aláírásgyűjtést nehezítő intézkedések lesznek érvényben. A bizottság többször is élhet a három hónapos hosszabbítás lehetőségével, de az aláírásgyűjtések összidőtartama nem haladhatja meg a két évet.

Az EB friss döntéseit még az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak is meg kell erősítenie.

"Jelentéstevőként azon leszek, hogy minél hamarabb és zökkenőmentesen fogadjuk el a bizottsági javaslatot, hiszen az a részvételi demokrácia és az európai polgárok érdekeit szolgálja" - jelentette ki az RMDSZ EP-képviselője.

Az RMDSZ híradása szerint az EB a több mint 1,3 millió EU-s állampolgár által már aláírt Minority SafePack polgári kezdeményezés kérdésével is foglalkozott. Utóbbi kapcsán március 23-ára volt beütemezve a nyilvános meghallgatás az Európai Parlamentben, az EB-nek pedig július 10-ig kellett volna közzétennie álláspontját. Az új intézkedések értelmében az Európai Parlamentnek a lehető legrövidebb időn belül kell megszerveznie a nyilvános meghallgatást, amikor a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi, a bizottságnak pedig a meghallgatástól számítva három hónapon belül kell közzétennie álláspontját.

"Megnyugtató számunkra, hogy az Európai Bizottság nem akarja elsietni álláspontja közzétételét. Az, hogy három hónapot biztosítanak álláspontjuk kialakítására, azt a szándékot jelöli, hogy érdemben kívánnak foglalkozni a kezdeményezésekkel" - idézte az RMDSZ közleménye Vincze Lorántot, aki a FUEN elnökeként a Minority SafePack nemzetközi kampányát koordinálta.

MTI