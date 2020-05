FBI: terrorista merénylet történt a texasi katonai támaszponton

2020. május 22. 08:32

Terrorista merénylet történt a texasi Corpus Christi városban lévő katonai támaszponton - jelentette be csütörtökön este a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).

Corpus Christi város Teason belül - cnn.com

A lövöldözést helyi idő szerint csütörtök délelőtt történt, három amerikai katona meghalt. Az első jelentések arról szóltak, hogy többen megsebesültek, de később kiderült, hogy a merényletnek egyetlen sebesültje van, s az állapota kielégítő.



Délutáni sajtókonferenciáján Leah Greeves, az FBI tisztségviselője közölte: az eddigi jelek és bizonyítékok arra mutatnak, hogy terrorista akció volt, s bár az elkövetőt azonnal agyonlőtték, egy másik elkövető vagy cinkostárs még szabadlábon lehet, valahol a városban. Részleteket nem közölt az esetről és az elkövető kilétéről, mint ahogyan arra sem kívánt kitérni, hogy milyen jelek erősítik a feltételezést, hogy a lövöldözés "terrorizmussal összefüggő" cselekedet volt.



Greeves nyugalomra és óvatosságra is intette a helybélieket.



Az amerikai kommentárok emlékeztettek rá, hogy tavaly decemberben egy floridai katonai támaszponton volt lövöldözés. Akkor a szaúdi királyi légierő amerikai továbbképzésen lévő egyik fiatal tisztje lövöldözött. Az elkövetőt agyonlőtték, s a szövetségi igazságügyi minisztérium az FBI-jal közösen vizsgálatot indított az ügyben, együttműködve a szaúdi hatóságokkal is. Washingtonban a napokban jelentették be, hogy a floridai merénylet elkövetője az al-Kaida nevű terrorszervezettel állt szoros kapcsolatban és a merényletet is a terrorszervezettel egyeztetve, hosszas előkészítés után követte el.

