Az Újpest FC kész visszaállítani a régi logót, ha egyesülnek az akadémiák

2020. május 22. 12:39

Az Újpest FC labdarúgóklub kész visszaállítani az együttes régi címerét, ha az Újpesti Torna Egylet belegyezik abba, hogy a két klub utánpótlás-nevelő képzése egyesüljön a jövőben.

Ezt Roderick Duchatelet, az élvonalbeli futballklub tulajdonosa jelentette be pénteken Facebook-videójában.

Duchatelet - hirtv.hu

A belga üzletember elmondta, a két egyesület közötti alapvető feszültség lényege, hogy az UTE akadémiája "milliárdnyi külső támogatás ellenére" felnőtt játékost nem tudott adni a nagycsapatnak. Éppen ezért az Újpest FC - amely akkor nem tudott megállapodni az utánpótlás-nevelés közös felügyeletében az UTE-val - saját akadémiát indított.



"Az, hogy láthatóan elkülönüljünk az UTE-tól - a címer megváltoztatásával -, nem volt jó ötlet. Ezért elnézést kérünk a szurkolóktól, csak azért tettük, hogy kiálljunk egy ügy mellett" - mondta Duchatelet, aki szerint ez egy elfogadhatatlan szituációt eredményezett, ugyanis az Újpest FC az UTE ellen játszott, ami miatt nincsenek támogatói az újpesti futballnak sem. Hozzátette: itt az ideje, hogy egyesítsék erőiket.



A tulajdonos kijelentette, nemrég felajánlották Őze Istvánnak, az UTE elnökének, hogy fele-fele arányban működtessék az utánpótlás-képzést, a két egyesült 300-300 fiatalja pedig egy nagy közös egységet alkotva akár Magyarország legjobbja is lehetne. - "Amennyiben ez az egyezség megszületik, természetesen az első csapat is kész arra, hogy újra az UTE címerében lépjen pályára" - fűzte hozzá.



Az Újpest FC 2017. július 3-án mutatta be az új címert. A futballcsapat honlapja szerint a több ezer beküldött szurkolói voks alapján egyértelmű eredmény született a három szavazásra bocsátott tervezet között. A szurkolók ezután tüntetésen követelték a régi címer visszaállítását, az UTE pedig kisebbségi tulajdonosként nem járult hozzá a változtatáshoz. Az anyaegyesület felszólította a labdarúgóklub vezetőit, hogy azonnali hatállyal szüntessék meg a törvénysértő címerhasználatot, és már akkor jelezte, hogy ellenkező esetben "jogi úton védi meg az újpesti professzionális labdarúgás tradícióját".

Az UTE bírósághoz fordult, ám első fokon elutasították a keresetét a személyiségi jogi perben. Másodfokon azonban 2017 decemberében az anyaegyesület számára kedvező döntés született. A bíróság azt mondta ki, hogy a futballklubnak vissza kell vonnia az új címert.



Az Újpest FC ekkor a Kúriához fordult, amely neki adott igazat, mivel indoklása szerint valamely önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet saját címerének saját döntésen alapuló megváltoztatása objektíve nem okozhatja egy attól elkülönült jogi személy jó hírnevének sérelmét.



Tavaly májusban az UTE jelezte, nem fogadja el a Kúria döntését, a közgyűlésen a küldöttek az egész UTE-család nevében egységesen felszólították az Újpest 1885 Kft. vezetését, hogy tisztelje a hagyományokat, álljon el a jogsértéstől és állítsa vissza a hagyományos címert.

Kép: ujpestfigyelo.blogstar.hu



Júliusban az UTE az Újpest FC javára öt évre lemondott a címerrel kapcsolatos használati, értékesítési és hasznosítási jogairól.



MTI