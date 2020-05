Katolikus Karitász: a járvány idején nő a szerencsejáték-függőség rizikója

2020. május 22. 15:22

A koronavírus-járvány miatt leszűkült a társas érintkezés lehetősége, és ez növeli a szerencsejáték-, illetve online függőség kialakulásának kockázatát, különösen a gyermekeknél - hívja fel a figyelmet a Katolikus Karitász az MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében.

A segélyszervezetet ezért összeállított egy internetes oldalt a szerencsejátékról és online függőségről, annak tüneteiről, kialakulásáról és felismeréséről. A www.jatekfuggosegnelkul.hu honlapról megtudható az is, hogy hova fordulhat, milyen segítséget kérhet az, aki vagy akinek a családtagja, ismerőse érintett - olvasható a közleményben.



Azt írták: a koronavírus-járvány előtt becslések szerint Magyarországon 1,5-2 millió ember játszott szerencsejátékot, és közel 200 ezer ember szenvedett játékfüggőségben. Ez a szám a koronavírus-járvány alatt emelkedhetett.



A járvány idején elmaradtak a közösségi programok, elterjedt az otthoni munkavégzés és az online oktatás miatt leszűkült a társas érintkezés. "Többet ültünk a számítógép előtt, többször volt kezünkben a telefonunk és fennáll a veszélye, hogy a járvány elmúltával sem változik a helyzet. A mérték nélküli játék vagy gépezés, a telefonozás függőség kialakulásához vezethet", "digitális karanténba zárhatjuk saját magunkat, ha nem figyelünk a függőségre utaló jelekre" - fogalmaztak, hangsúlyozva, hogy a legnagyobb veszély gyermekeket fenyegeti.



A közleményben felsorolják a figyelmeztető jeleket is. Ilyenek, ha "a munkaidő vagy az iskola rovására játszunk", "ha a játék miatt gondterheltté válik a magánéletünk", "ha egyre több pénzt költünk az online játékra és késztetést érzünk, hogy visszanyerjük, vagy még többet nyerjünk", "ha az utolsó fillérünket is eljátsszuk, ha kölcsönkérünk vagy eladunk valamit, hogy játszhassunk", "ha már az alvásban is zavar a játék", "ha valamilyen törvénysértő dolgot teszünk, hogy játszhassunk" vagy "ha annyira belefeledkezünk a játékba, hogy teljesen kizárjuk a környezetünket".

MTI