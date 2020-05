Nagy várakozás előzi meg a hétvégi hazai sportközvetítéseket

2020. május 22. 17:59

Óriási a várakozás, mindenki nagyon várja, hogy újra lehessen élőben közvetíteni, ráadásul labdarúgó-mérkőzést az OTP Bank Ligából és a Magyar Kupából - jelentette ki Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója annak apropóján, hogy a hétvégén ismét lesz magyar bajnoki és kupatalálkozó a köztévében.

"Izgatott mindenki, legyen szó szerkesztőről, kommentátorról, riporterről, mindenkiről, mert nagyon hosszú volt a szünet" - mondta az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.

A koronavírus-járvány miatt márciusban itthon is leállt a sportélet és ezt a riporterek, kommentátorok is nehezen élték meg. Székely Dávid úgy érezte, hogy az elején egy hét "szabadság" talán jólesett, de onnantól kezdve mindenki bízott abban, hogy minél hamarabb ismét lehet közvetíteni.



Arra a kérdésre, hogy a szurkolók részéről mekkora várakozás előzi meg az újrakezdést, az egyik felkészülési összecsapás nézettségét hozta fel példának.



"Ha azt mondom, hogy a Ferencváros Mezőkövesd elleni, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődött mérkőzése összesen annyi nézőt hozott az M4 Sportnak, mint amennyit a Bundesliga a legpreferáltabb, délután fél négyes időszakában két mérkőzés összesen egy másik sportcsatornának, akkor ez jól mutatja, mekkora a várakozás, hiszen az csak egy felkészülési mérkőzés volt. Most viszont már tétmeccseket fognak játszani a magyar csapatok, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy kifejezetten sokan fogják az M4 Sportot és az m4sport.hu-t választani" - tette hozzá.



Az előkészületeket illetően elmondta, minden fél maximálisan együttműködő volt.



"Az MLSZ-szel folyamatosan egyeztettünk a biztonsági szabályokkal, sőt a sorsolással kapcsolatban is, hogy végül hogyan tudunk minden mérkőzést közvetíteni élőben valamelyik köztelevíziós csatornán. Ez az esetek többségében az M4 Sportot jelenti. A klubok is nagyon várták, hogy újra legyen mérkőzés, a játékosok újra futballozhassanak. Mindenki szeretne adni valamit a szurkolóknak, és nagyon bízunk benne, hogy ebben az időszakban, amikor még mindig kevesebb impulzus éri az embert az általánosnál, a magyar labdarúgó-bajnokság, vagy éppen egy másik sportesemény, amit a mostani hétvégén rendeznek, a tenisz Budapest Kupa is tud egyfajta örömöt szerezni" - folytatta.



"Nagyon részletes szabályozást dolgozott ki a Magyar Labdarúgó Szövetség, amelynek egyik fontos eleme, hogy különböző részekre osztja a stadiont, van a sportzóna és van a sportzónán kívüli, mondjuk úgy, protokoll zóna. A kettő között az a különbség, hogy aki a sportzónába megy, annak rendelkeznie kell 24 órával korábbi negatív teszttel" - mondta. Hozzátette, éppen ezért változtattak a korábbiakon, a kamerapozíciókat cserélték, hogy minél kevesebb kolléga legyen, aki a játékosok közelében van.



"Hiszen a feladatunk nekünk is az, hogy mindent megtegyünk a biztonsági előírások érdekében. Akinek mégis ott kell lennie, például a köztévét tekintve az aktuális riporternek, az elmegy egy nappal a meccset megelőzően, elvégzik rajta a tesztet, és ha negatív, csak akkor kérdezheti az edzőt, játékost, de így is tisztes távolságból."



