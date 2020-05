Vida Kristopher lengyel klubjában küzd a válogatott meghívóért

2020. május 22. 19:39

Vida Kristopher, a Piast Gliwice magyar labdarúgója a lengyel bajnokságból kerülne be Marco Rossi szövetségi kapitány válogatottjába.

A 24 éves szélső az M1 aktuális csatornának pénteken azt mondta, szakmai szempontokat figyelembe véve a lengyel pontvadászat magasabban jegyzett a felvidékinél, amelyből a téli átigazolási időszakban érkezett.





"Ha ott tudok lenni folyamatosan a pályán, és jó teljesítményt nyújtok, akkor számomra jól is jöhetett ez a kis szünet ahhoz, hogy beilleszkedjek, és megmutassam, itt is helyt tudok állni. Ezzel talán a válogatott behívót is ki tudom érdemelni" - nyilatkozta

A 24 éves játékos február végén igazolt a dunaszerdahelyi DAC-ból a lengyel bajnokságban címvédő együtteshez, de a koronavírus-járvány miatt csak három mérkőzésen tudott pályára lépni, mielőtt Lengyelországban is felfüggesztették a szezont. Vida két győztes bajnoki találkozón szerepelt csereként összesen 14 percet, majd a Lengyel Kupában a kiesést jelentő vesztes negyeddöntőben játszott, ahol 17 percet töltött a pályán, ám ő szerezte csapata egyetlen találatát. A labdarúgó hangsúlyozta, számított arra, hogy nem lesz azonnal kezdőjátékos, és be kell verekednie magát a csapatba.



"Sok percet ugyan nem játszhattam, de mégis pályára tudtam lépni, és kicsit legalább tapasztaltam, hogy milyen a lengyel élvonal színvonala. Majd jött a kupamérkőzés, ahol jobban örültem volna, ha nem szerzek gólt, viszont továbbjutunk. Emlékként azért megmaradt, hogy még a koronavírus előtt sikerült gólt szereznem, és szép lassan beilleszkednem a csapatba. Jó lenne ott folytatnunk a szereplésünket, ahol a bajnokságban abbahagytuk" - nyilatkozta.



A lengyel pontvadászat a jövő hét végén folytatódik, az alapszakaszból még négy forduló van hátra a rájátszás előtt. A Piast Gliwice a második helyen áll, nyolcpontos hátrányban az éllovas varsói Legia mögött. A gliwicei együttes céljait illetően Vida elmondta, szeretnék legalább az Európa-ligában való indulást kiharcolni, de még a címvédésről sem mondtak le.



"Nem lesz egyszerű szurkolók nélkül játszani, de bízom a csapatban, hogy a maximumot tudjuk hozni" - utalt a szezonból hátralévő 11 bajnoki találkozóra. Az egyelőre bizonytalan nemzetközi kupaszerepléssel kapcsolatban hozzátette, arra vonatkozóan még nem lehetnek terveik, de mindenképpen arra törekednének, hogy a tavalyi szereplésüket túlszárnyalják. Akkor a Bajnokok Ligájában rögtön az első párharcot elveszítette a lengyel gárda, amely onnan az El-be kerülve is hasonlót produkált.

