Délvidék - lassan minden a helyére kerül a horgosi Művelődési Házban

2020. május 22. 20:32

Csaknem 10 éves várakozás után végre teljes pompájában ragyoghat a felújított horgosi Művelődési Ház, ugyanis a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 40 millió forintos támogatásának köszönhetően teljes bútorzatot kapott az épület. Ezzel megújult a könyvtár, a zeneiskola és kellemes környezetet kapott a településen működő 13 szakcsoport és 10 civil szervezet.

A megújult könyvtárban ezentúl 30 ezer könyvnek elegendő helyet tudnak biztosítani, emellett új székeket, asztalokat, szekrényeket kapott a zeneiskola és a településen működő civil szervezetek, valamint a helyi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület 13 szakcsoportja is zavartalanul tud működni a támogatásnak köszönhetően. Dudás Zoltán, az egyesület elnöke kiemelte, ezentúl minden adott lesz a kultúrális élet színvonalas működtetésére Horgoson.

- Sokkal könnyebb lesz a működésünk, mert - emlékszem - az elmúlt két évben, amikor rendezvényt akartunk szervezni, akkor se asztal, se szék, se semmink nem volt, mindent úgy kellett ide hozni. Most sokkal könnyebb lesz, tehát mindenünk megvan, és már csak a kedv és a szorgalom kell, hogy lebonyolítsuk a különféle rendezvényeket, próbákat, eseményeket – mesélte Dudás Zoltán.

A támogatásnak köszönhetően továbbá az épület bővült egy teljesen felszerelt konyhával, 300 személyes étkészlettel, hűtőkamrával és több mint 250 személynek elegendő székkel és asztallal, különböző felszerelésekkel, míg a színházterem új hang- és fénytechnikával, valamint vezérlőpulttal. Sors Róbert, a horgosi helyi közösség elnöke elmondta, az épület a falu kulturális központja, ezért nagy szükségük volt egy ilyen jellegű komplex létesítményre.

- A rendezvényeken is megmutatkozik, hogy a kultúregyesületnek 2-300 tagja van, tehát a fiatalok jönnek, szeretnének énekelni, szeretnének táncolni, szeretnék magukat jól érezni. Ezen kívül az idősebb generáció is szép számban képviselteti magát, visszajárnak ők is. A kézimunkások a kézimunka tehetségüket tovább csiszolni és szórakozni is együtt, a táncosok táncolni, az énekesek énekelni, a színjátszók játszani. A könyvtárnak a léte is nagyon fontos, mert nagyon sok tagja van a könyvtárunknak és nagyon fontos volt ennek a felújítása is, csakúgy, mint a zeneiskoláé – hangsúlyozta a helyi közösség elnöke.

A horgosi Művelődési Házat egyébként 2010-ben kezdték el felújítani és az idei évben érkezett új bútorzattal együtt végre teljes pompájában ragyoghat.

Bartok Zsófia

vajma.info