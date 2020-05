Hidvéghi Balázs a Deutsche Wellének: a jogállam jól működik Magyarországon

2020. május 22. 21:51

A jogállam nagyon jól működik Magyarországon, a magyar politikai nyilvánosság pedig a legszabadabbak között van az Európai Unióban - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a Deutsche Welle német nemzetközi közszolgálati médiatársaságnak a koronavírus-járvány miatt tett intézkedésekkel kapcsolatban.

A politikus a Deutsche Welle angol nyelvű hírtelevíziójának Conflict Zone című műsorában sugározott interjúban kiemelte, hogy tévesek azok a vélekedések, amelyek szerint a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló magyarországi törvény és a veszélyhelyzeti intézkedések a kormány hatalmának növelését szolgálják. A kormány nem is szorulna rá ilyesmire, mert a szabad és demokratikus választásokon aratott sorozatos kormánypárti győzelmek révén "rendkívül erős politikai felhatalmazással" rendelkezik.



A járvány miatt szerte az Európai Unióban hasonló intézkedéseket tettek, mint a magyar kormány, amely "meglehetősen jól" harcolt a járvány ellen, így rövidesen vége is a veszélyhelyzetnek - mondta Hidvéghi Balázs, hozzátéve, hogy a rendelkezések mindenben megfelelnek az alaptörvénynek.



Kiemelte, hogy az álhírterjesztés elleni szabályozás nem a szólásszabadság korlátozását és a megfélemlítést célozza, hanem a hamis hírek áradatának visszaszorítását, hiszen egy világjárvány közepette gondoskodni kell arról, hogy "csak a valós tények" jussanak el az emberekhez.



A jogállam "nagyon jól működik" Magyarországon, ezt jelzi az is, hogy a törvényeknek megfelelően lezárták azokat az ügyeket, amelyekben kiderült, hogy nem indokolt eljárni a gyanúsított ellen rémhírterjesztés miatt - mondta a fideszes EP-képviselő.



Aláhúzta: a magyarországi politikai közbeszédet, a politikai nyilvánosságot tekintve megállapítható, hogy "a nálunk folytatott viták a legélénkebbek közé tartoznak az egész Európai Unióban", és ezekben a vitákban "vélémények és nézőpontok egész sorát be lehet mutatni".



A magyarországi nyilvánosság "mentesebb a tabuktól, mint jó néhány helyen Nyugat-Európában" - fűzte hozzá Hidvéghi Balázs, a többi között hozzátéve, hogy "egyáltalán semmiféle egyensúlytalanság" nem jellemzi az állami médiatámogatások megoszlását.



A politikus arról is szólt, hogy nem ért egyet azzal a "véleménnyel, hogy Magyarországon nagyobb, vagy jelentősen nagyobb a korrupció a térség átlagához vagy az Európai Unió egészéhez képest".



Kiemelte: az a vélekedés sem helytálló, hogy a kormánynak vagy a kormánypártoknak nehezen sikerülne meggyőzni európai partnereiket arról, hogy a magyar demokrácia megfelelően működik. "Éppen ellenkezőleg, politikai ellenfeleink azok, akik nem akarják elfogadni, hogy létezhet egy konzervatív, kereszténydemokrata kormány, amely erős, határozott és sikeres" - mondta Hidvéghi Balázs.

MTI