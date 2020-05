Bakondi: fokozódhat a migrációs nyomás a járvány után

2020. május 22. 23:35

A járványügyi intézkedések enyhítése után fokozódhat a migrációs nyomás a balkáni útvonalon - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.

Bakondi György hangsúlyozta: ennek első jelei máris tapasztalhatóak, mert miközben a koronavírus miatt bevezetett szigorú határzárak idején csak napi egy-egy határsértés történt, az enyhítéseket követően már napi 60-70.



Ugyanakkor továbbra is mintegy 130 ezer migráns tartózkodik a balkáni útvonalon - tette hozzá.



Arról is szólt, hogy az Európai Unió bíróságának döntését, illetve a tranzitzónák megszüntetését követően nem változik sem a magyar kormány migrációs politikája, sem a határőrizeti rendszer.



Csupán az változik, hogy a migránsok a menedékkérelmüket a külképviseleteken adhatják be és nem a tranzitzónában, "a kerítés túloldalán" várhatják meg amíg arról döntés születik - mondta Bakondi György.

MTI