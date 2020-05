Az UTE szurkolói a Deák téri áldozatok

2020. május 23. 13:38

A térfigyelő kamerák felvételei szerint ütötték, rugdosták a földön fekvő, szúrt sebekből vérző áldozatokat az emberöléssel gyanúsított 18 éves budapesti férfi társai az Erzsébet téri tragikus végkifejletű verekedés során. A párhuzamosan szórakozó baráti társaságok tagjai egy szórakozóhelyen ünnepeltek, záróra után az utcán estek egymásnak pár szavas kölcsönös sértegetések után.

Az UTE futballszurkolói csoportjához tartoztak azok a fiatalok, akik gyilkosság áldozatai lettek a napokban a Deák téren – tudta meg lapunk. Az újpesti ultrák körében ezért óriási a felháborodás a közösségi oldalakon, de e rendőrség kezeli a helyzetet. Úgy tudjuk, a szurkolók megemlékezést is terveznek az áldozatoknak. Értesüléseink szerint, bár korábban a verekedésben érintettek között voltak olyanok, akik ellen büntető eljárás indult drogfogyasztás miatt, a rendőrség azt állapította meg, a kettős emberölés nyomozása során sem a gyanúsítottak, sem a tanúk vérében nem találtak kábítószer fogyasztására utaló nyomokat. Az igazságügyi orvos szakértői vizsgálat szerint az áldozatok sem fogyasztottak kábítószert, ellenben a véralkohol szintje az ügy összes szereplőjénél elérte a közepes részegség szintjét. Mivel az elkövetőt és társait is javító, nevelő intézetre ítélték, a rendőrség még vizsgálja, hogy a kiskorúak kerülhettek ki közülük az elkövetés helyszínére.

Mint ismert, tíz percen belül elfogták a rendőrök azt a fiatal férfit, aki késével halálra sebzett egy 16 és egy 21 éves fiatalembert Budapest belvárosában. A rendőrség több emberen elkövetett emberölés bűntett elkövetésével gyanúsítja a tettest, aki tegnapelőtt ünnepelte a 18. születésnapját, a velük párhuzamosan, egy kerthelyiségben szórakozó társaság pedig a fiatalabb áldozatot köszöntötte. Május 22-én hajnali 3 óra 40 perckor több bejelentés is érkezett taxisoktól, zárás előtt álló szórakozóhelyek személyzetétől és lakóktól, hogy az Erzsébet téren egy tízfős csoport verekszik.

A járőrök öt percen belül a helyszínen voltak, ahonnan a verekedők a rendőrautók szirénáit meghallva elfutottak. Két férfit találtak a földön, mindkettő több szúrt sebből vérzett, a rendőrök megpróbálkoztak az áldozatok újraélesztésével, amelyet az időközben a helyszínre érkező mentők átvettek, de már nekik sem sikerült az életmentés. Állításuk szerint a sértettek olyan sérüléseket szenvedtek, hogy azonnali műtéttel sem lehetett volna megmenteni őket az óriási vérveszteség miatt.

A rendőrök a tanúktól kapott személyleírások alapján elkezdték keresni a környéken a 16–23 éves férfiakból álló verekedő társaság tagjait; tíz percen belül mindenkit sikerült megtalálniuk. A környék térfigyelő kameráinak felvételei alapján megállapították, ki lehetett az, aki mindkét áldozatot leszúrta, majd a 18 éves férfit elfogták. A gyanúsított beismerte tettét, elmondta, a kést futás közben eldobta, azt a Paulay Ede utcában egy autó alatt meg is találták a helyszínelők.

A nyomozás jelenlegi állása szerint két társaság tagjai szólalkoztak össze. Még nem tisztázott, mi volt a vitát, majd a verekedést kiváltó ok, az biztos, hogy a születésnapját ünneplő gyanúsított már korábban mutogatta a kését. A gyanúsított baráti köréből még két fiatal férfit felfegyverkezve elkövetett csoportos garázdaság gyanújával vettek őrizetbe. A térfigyelő kamerák képeinek elemzése során kiderült, többször, súlyos sérülés okozására alkalmas módon bántalmazták a már megszúrt, földön fekvő, vérző sérülteket, ezért testi sértés miatt is eljárás indulhat ellenük.

A rendőrök kihallgatták a két sértetthez tartozó másik társaság tagjait és három lányt is, akik megpróbálták szétválasztani a verekedőket. Az összetűzésben részt vevő tíz fiatal közül csak egynek nem volt rendőrségi múltja, a többiek verekedés, garázdaság, rongálás és kábítószerrel kapcsolatos ügyek miatt korábban is álltak eljárás alatt. Több fiatal szociális háttere következtében korán kriminalizálódott, magatartási problémáik mi intézeti nevelés alatt álltak. A mosatni ügyben elvégzett toxikológiai vizsgálatok szerint senki nem fogyasztott a verekedés előtt sem drogot, sem új pszichoaktív anyagot. Az elkövető akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.





