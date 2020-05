Varga-Damm: Csak jogellenesen zárhatnak ki a Jobbik-frakcióból

2020. május 23. 13:45

Hétfőn kizárhatják Varga-Damm Andreát a Jobbik parlamenti frakciójából, miután szakmai alapon ajánlotta pártjának a nemzetbiztonsági törvénymódosítás megszavazását. A Magyar Nemzetnek a képviselőnő azt hangoztatta, hogy csak jogellenesen zárhatják ki a frakcióból. Korábban Varga-Damm a Jakab Péter-féle Jobbik vezetéssel szembeszállva nem adta vissza a parlamenti mandátumát.

– A Jobbik felszólította, hogy adja vissza az országgyűlési képviselői mandátumát, amiért azt javasolta a frakciónak, hogy szavazza meg a nemzetbiztonsági törvény módosítását. Ön nem tett eleget a felszólításnak, és azt hangsúlyozta, hogy szakmai szempontok alapján döntött. Kifejtené, hogy miért támogatta a törvényjavaslatot?

– Mert a módosítás komoly előrelépést jelent. A jogszabályok és a gyakorlat szintjén már meg tudunk előzni informatikai behatolásokat, kibertámadásokat, és adathalászási kísérleteket. Ám különböző védelmi rendszereket is ki kell alakítani, mivel a hekkerek mindig a hatóságok előtt járnak, ez az egész világon jelen lévő probléma. Az is nehezíti a felderítést, hogy a nyomozó hatóságok nem jutnak tovább bizonyos adatoknál. Már az előző kormányzat belügyi tárcája számára is komoly fejtörést jelentett, hogyan lehetne úgy megadni az adatok hozzáférhetőségét, hogy ne teremtsen lehetőséget a visszaélésre, és ne ütközzön az adatvédelmi törvénybe. A mostani törvényjavaslat előnye, hogy csak az adatforgalom mértékét – nem pedig a tartalmát – teszi hozzáférhetővé a hatóságok számára.

– Még az ellenzéki kötődésű Index is hasonló szempontok szerint írt a törvénymódosításról, mégis nagy port kavart, hogy ön támogatta az új jogszabályt.

– A törvénymódosítással kapcsolatban egyértelműen szándékos, politikai megrendelésre történő hisztériakeltés zajlott. Jól konspirált támadás volt a Jobbik központi oldala és Jakab Péterék ellen is, hogy összejátszottak a kormánnyal. Ha a Jobbik vezetése hagyott volna magának időt arra, hogy átgondolja, hogyan reagáljanak az akcióra, akkor megnyugtató, szakmai érveléssel, a közjó érdekeit felmutatva nagyjából három mondattal úrrá tudott volna lenni a helyzeten. Sajnos a frakció vezetése úgy gondolta, hogy rajtam verik el a port.

– Arról hallani, hogy a Jobbik hétfői frakcióülésén kizárják önt a párt parlamenti képviselőcsoportjából.

– Erre van esély, ám fontos leszögezni, hogy az eddigiek alapján csak jogellenesen tudnák ezt megtenni. Ha az igazság érdekli a pártvezetést, nem alkalmaz kettős mércét, és nem alkotnak rám külön erkölcsi törvényeket. Úgy gondolom, hogy folyamatosan bizonyítottam a politikai közösségemnek, hogy értük vagyok és eszerint tevékenykedem a Jobbikban a mindennapos munkám során.

– Lehetséges, hogy Jakab Péter továbbra is a pártelnöki tisztségért szóba jöhető kihívóját látja önben?

– Nem tudom mit lát bennem, ezt tőle kellene megkérdezni. Mindenkinek a maga pszichéje, személyisége határozza meg, kit, minek lát maga körül.

– Jelentős személyi változások zajlottak le a Jobbikban az utóbbi napokban, teljesen átalakult a párt parlamenti bizottsági struktúrája. Az eredeti tervek szerint ön az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságából a törvényalkotási bizottságba került volna. Történt ebben változás?

– Ha kizárnak a frakcióból, egy bizottsági helyet kell kapnom a házszabály szerint. Hogy őszinte legyek, a politikára általánosságban nem jellemző a nagyvonalúság. Ám meg kell jegyeznem: az nem esett jól, hogy a sajtó előbb írta meg, hogy másik bizottságba tesznek át, mint hogy értesítettek volna. Ráadásul csak szóban közölték velem a döntést.

– Milyen indokot kapott az áthelyezésére?

– Azt a szóbeli indoklást kaptam, hogy a Jobbiknak nincsen jogásza a törvényalkotási bizottságban, ezért ott nagy szükségük van a jogi tudásomra. Különösnek érzem azonban, hogy pont az én tudásom kellett, ám éppen jogászként lettem bizalomvesztett mindössze 3-4 óra leforgása alatt.





