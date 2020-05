Nagy a kereslet a jó minőségű magyar eper iránt

2020. május 23. 22:44

Javában tart az eperszezon. Az időjárás nem igazán kedvezett a gyümölcsnek, a szárazság és a fagyok miatt. Ennek ellenére az eper minőségével és a mennyiségével is elégedettek a gazdálkodók. A kereslet pedig nagy, sok helyen szedd magad akcióval is várják a vásárlókat – hangzott el az M1 Híradójában.

Folyamatosan szedik az epret ebben a Somogy megyei Csököly egyik gazdaságában. A család 30 éve foglalkozik a gyümölcstermesztéssel, idén 25 ezer palántát gondoznak.

„Ez a vírushelyzet most azt hozta magával, hogy sokkal kevesebb az import, ezáltal ugye nincs a piacon a spanyol és a görög eper, így a mi árainkat nem tudják a kereskedők leverni. Kevés a piacon a felhozatal, így elég jelentősen tartja az árát” – árulta el Nezdei Sándorné termesztő.

A somogyi faluban száz család él a gyümölcstermesztésből, sokuknak ez jelenti az egyetlen bevételi forrást. Az epret itt tavaly nyomott áron tudták csak eladni, idén viszont 1500 forintba kerül egy kiló gyümölcs.

Az időjárás nem kedvezett igazán a gyümölcsnek, a szárazság és a fagyok miatt. Az első szemek csaknem egyharmada elfagyott ebben a békéscsabai gazdaságban is, de azt mondják, ennek ellenére kiváló minőségű az eper.

„Tudom, hogy a fogyasztóknak nagyon magas az ár, de ez az első gyümölcs, ebből süteményt lehet készíteni, sokan szörpöt csinálnak, turmixot, és utána a többi gyümölcs késni fog, sokkal kevesebb mennyiségben” – mondta Kovács Sándorné, a Kovács Farm ügyvezető helyettese. Kiváló a mostani szezon, az eper minőségével és a mennyiségével is elégedettek a gazdálkodók. Emiatt a kereslet is nagy a hazai gyümölcsre.

„Ha mód és lehetőség van rá, jöjjenek, látogassák meg a gazdát. Nézzék meg azt, hogy milyen körülmények között termesztik ezeket a fantasztikus gyümölcsöket, akár itt a helyszínen is kóstolják meg” – hangsúlyozta Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok alelnöke.

Sok termelő várja nyitott kapukkal, és szedd-magad lehetőséggel is a vásárlókat. A szezon még két hétig tart.

Hamar megteltek a vödrök Rajkán is az eső ellenére. A magyar-szlovák határ mentén fekvő termőföldön egy kiló epret 590 forintért szedhetnek le a vásárlók.

„Rajkánál 14 hektár eprünk van. Legfőképpen szlovákok jönnek minden évben, és nagyon sokat szednek, nagyon szeretik. Természetesen nagyon jó szívvel várjuk a magyarokat is, ők is nagyon szeretik, úgyhogy reméljük, idén is sokan jönnek majd” – mondta R. Nagy Veronika,az Eperország Kft. tulajdonosa.

Hazánkban összesen 650-700 hektáron foglalkoznak epertermesztéssel, a leginkább Pest- és Bács-Kiskun, valamint Somogy-, Győr-Moson-Sopron- és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

hirado.hu - M1 Híradó