Tiltakozás London lazítási tervei ellen

2020. május 24. 18:19

Egyre nagyobb lázadással találja szemben magát Boris Johnson brit miniszterelnök, amiért a rossz egészségügyi helyzet ellenére erőlteti az iskolák újranyitását, június elejére pedig az alsóház 650 képviselőjét a parlamentbe rendelte egy szavazás miatt.

Politikai és társadalmi vita bontakozott ki Nagy-Britanniában amiatt, hogy a továbbra is aggasztó egészségügyi helyzet ellenére London döntése értelmében június 1-jével újranyitnak az iskolák, a parlament képviselői pedig kötelesek visszatérni a Westminsterbe, hogy személyesen szavazzanak az alsóházban.

– Ez teljes őrület – idézte a The Guardian napilap Dan Poulter konzervatív képviselőt, aki felhívta a figyelmet: a honatyák közül nagyon sokan tartoznak a magas kockázatú kategóriába. – Elhízottak, hetven év felettiek, súlyos krónikus betegséggel küzdő képviselők vannak, akiknek most választaniuk kell, hogy kockáztatják-e az életüket vagy nem vesznek részt a parlament munkájában, ez pedig nem elfogadható, s nem is fenntartható – fogalmazott a politikus, majd arra is emlékeztetett: maga Boris Johnson miniszterelnök és Nadine Dorries egészségügyi államtitkár is a Westminsterben fertőződött meg a koronavírussal. Egyébként már több mint hetven képviselő aláírta azt a levelet, amelyben tiltakoznak a távszavazás eltörlése ellen, s egyúttal arra is figyelmeztetnek: ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy 650 képviselő kényszerül összetömörülni a parlamentben.

Fotó: Reuters

Közben az iskolák újranyitása is legalább ugyanilyen heves indulatokat ébresztett. Az Egyesült Királyság vészhelyzetekkel foglalkozó tudományos tanácsadó csoportja szerint egy kéthetes halasztás akár a felére is csökkenthetné a gyermekek egészségét fenyegető kockázatot. A The Guardian egyébként kormányzati forrásokra hivatkozva azt írta: sokkal nehezebb lenne arra buzdítani az iskolákat, hogy június 1-jétől kezdjék meg újbóli, legalább részleges működésüket abban az esetben, ha a parlament sem állna készen arra, hogy visszatérjen a normális állapotba. A szülők egyébként szintén aggodalmukat fejezték ki a hirtelen meghozott döntések miatt, amelyek egyelőre az általános és a középiskolás diákokat érintik. A The Observer vasárnapi lap felmérése szerint az általános iskolások szüleinek 43 százaléka, a középiskolások szüleinek pedig 54 százaléka tart az újranyitástól.

Az Egyesült Királyságban az ötödik legmagasabb a koronavírus által megfertőzöttek száma, amely elérte a 257 ezret. A járványban már közel 37 ezren haltak meg. A napi új esetek száma továbbra is igen magas, az elmúlt napokban háromezer körül alakult.

magyarnemzet.hu