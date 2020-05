Pécsett egyes cégek osztalékot, az óvónők és dadusok elvonást kapnak

2020. május 24. 19:59

Péterffy Attila, Pécs balliberális polgármestere (képünkön), kihasználva a veszélyhelyzetet, döntésével, 210 millió forintot vont el a bölcsődéktől és az óvodáktól – tájékoztatta erről lapunkat Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi frakcióvezetője. A bejelentett elvonások érintik az intézmények dologi és személyi jellegű kiadásait is. A konzervatív politikus hangsúlyozta ugyanakkor: a baranyai megyeszékhely első embere a pécsiek távhődíj befizetéseiből osztalékként éppen ekkora összeget, mintegy 200 millió forintot juttat egykori munkahelyének, a Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-nek, amely mögött a francia Veolia cég áll.

Őri László, az előző, Fidesz-KDNP-s városvezetés területért felelős alpolgármestere a Magyar Nemzetnek kifejtette: az óvónőkre és a bölcsődei dolgozókra nézve hálátlannak, méltatlannak és igazságtalannak tartják Péterffy Attila döntését. Szavai szerint rendkívül felháborító, hogy a városvezetés az óvodákon, bölcsődéken, illetve az ott dolgozókon spórol, mivel ők voltak mások mellett azok, akik az önkormányzat által indított PAPI programban még a pécsi idősek ellátásában is részt vettek. Őri László úgy véli: nem megszorításokat és forráselvonást, hanem az elmúlt hónapokban végzett helytállásukért köszönetet, elismerést és nagyobb megbecsülést érdemelnének.

Az előző alpolgármester felidézte továbbá, hogy a város az elmúlt években volt a mostaninál nehezebb pénzügyi helyzetben is, de az Fidesz-KDNP-s városvezetés idején a megszorítások helyett egy jelentős, mintegy két és fél milliárd forintos nagyszabású óvoda és bölcsődefejlesztési programot indítottak el. – A legnehezebb időszakban is figyeltünk arra, hogy a béreket mindenki pontosan megkapja, és amikor lehetőségünk nyílt rá, béren kívüli juttatással is elismertük a munkájukat. Péterffy Attila felelőtlen döntése közösen elért eredményeinket veszélyezteti – emelte ki lapunknak Őri László.

Nemcsak az óvodai és bölcsődei megszorítások borzolják a kedélyeket Pécsett, hanem egy botrányos kinevezés is. A Pécsaktuál.hu megírta, hogy a jól csengő elnevezésű, de a pécsiek számára láthatatlan gazdaságfejlesztési főosztály vezetői pozíciójába nevezte ki Jankó Agnétát az új városvezetés. Az internetes portál annak bukkant a nyomára, hogy a nő évekkel korábban több ezer eurós sikkasztási ügybe keveredett diplomataként. Jankó Agnéta 2016-ban az ügyben tartott meghallgatáson az ellene indított támadásokat nemtelennek nevezte, és jogi lépéseket helyezett kilátásba, ám másnap a számláján levő, vita tárgyát képező pénzt mégis visszautalta. A Pécsaktuál.hu kiderítette továbbá, hogy a volt diplomata több ezer eurós rezsitartozást is hagyott maga után Németországban. Az üggyel kapcsolatban Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető annyit mondott: várják a pécsi városvezetés lépését.





