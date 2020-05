Felerősödött az illegális bevándorlás a Földközi-tengeren

2020. május 25. 16:35

Líbiából szárazföldön először Tunéziába, majd innen a rövidebb tengeri útvonalon Olaszországba érkeznek az Európába tartó migránsok, közöttük számos bűnözővel – hangoztatta Luigi Patronaggio, a szicíliai Agrigento államügyésze hétfői interjújában, hozzátéve, hogy megítélése szerint az idei nyáron „vörös zónává” válhat a Földközi-tenger nyugati medencéje. Mintegy ezren kötöttek ki a Tunéziához legközelebbi dél-olaszországi partokon az utóbbi hétvégén.

Két, emberekkel megtömött hajó Lampedusa, egy másik Linosa szigetére érkezett, további három a szicíliai Marsala és Mazzara partjaira, egy tízméteres halászhajóval pedig több százan érkeztek az Agrigentohoz közeli Palma di Montechiaro strandjára, ahol a migránsok szétszéledtek, csak hetvenet tudtak közülük feltartóztatni a hatóságok.

„Ezer ember egyidejű tengerre tétele önmagáért beszél, az észak-afrikai emberkereskedelem megmutatta erejét” – jelentette ki Luigi Patronaggio a La Repubblica című napilapnak. Kifejtette: a Földközi-tenger nyugati felében a migrációt ismét a tunéziai bűnszervezetek vették kézbe, és „ezen a rövid – Tunézia és Olaszország között kevesebb mint háromszáz kilométeres – útvonalon akár több ezer embert is képesek utaztani: a Szaharától délre fekvő közép-afrikai országokból származó migránsokat, valamint büntetett előéletű tunéziaiakat, akik közül többeket már korábban kiutasítottak Olaszországból, de ismét megpróbálnak visszatérni”.

Elmondta, hogy a Líbia és Olaszország közötti közvetlen, de hosszabb és veszélyesebb tengeri útvonal helyett az emberkereskedők jelenleg a líbiai táborokból gyalogosan, karavánokban Tunéziába terelik át a közép-afrikaiakat, és átadják őket a tunéziai emberkereskedőknek. Utóbbiak kisebb és közepes halászhajókat tömnek meg velük úgy, hogy a migránsok között többnyire fiatal, büntetett előéletű, körözés alatt álló tunéziaiakat is elrejtenek. Luigi Patronaggio értesülései szerint a hétvégén a tunéziai hatóságok további 238, indulásra kész személyt tartóztattak fel az észak-afrikai ország partjain, köztük 98 volt a közép-afrikai, a többiek tunéziaiak voltak.

További két hajó a tunéziai vizeken felborult, hetven túlélőt mentettek ki. Felmerült, hogy a sok kisebb hajót egy nagyobb hajó húzza el az olaszországi vizekig, de ezt a vízi járművet még nem azonosították. A Lampedusa és Agrigento „határvonalára” érkező migrációval foglalkozó szicíliai ügyész megjegyezte, év eleje óta már mintegy 4500 migráns érkezett Olaszországba, háromszor annyian, mint tavaly ugyanezen időszakban.

Két éve nem volt ennyire erős a migráció – hangoztatta, veszélyesként ítélve meg a még csak most kezdődött nyári migrációs periódust. Szerinte a következő hetek „kiemelt készültséget” igényelnek. Hozzátette, hogy a római belügyminisztérium is aggódik, mivel a járványhelyzetben a migránsoknak az EU-tagállamok közötti önkéntes áthelyezése leállt. Ezzel egy időben Lampedusa szigetén lakossági aláírásgyűjtés indult a szigeten működtetett regisztrációs központ (hot spot) bezárására. Tavaly Luigi Patronaggio indított eljárást Carola Rackete, a Sea-Watch civilhajó kapitányával szemben, aki az olasz kikötők lezárása ellenére a parthoz hajtott. A szicíliai ügyész rendelte el tavaly augusztusban a szintén civil Open Arms hajó kikötését is, ennek ügyében Matteo Salvini akkori belügyminiszter ellen eljárás indult. Arról, hogy felfüggesszék-e a Liga párt vezetőjének mentelmi jogát, a felsőház illetékes bizottságának véleményét előreláthatóan kedden közlik.

MTI