Az orosz kormányfő óva intette honfitársait a külföldi nyaralástól

2020. május 25. 19:54

Miközben egy járványügyi szakértő azt jósolta, hogy Oroszországban ősszel megkezdődhet az új típusú koronavírus elleni tömeges oltás, Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök hétfőn arra intette honfitársait, hogy a SARS-Cov-2 koronavírus ismételt behurcolásának veszélye miatt tartózkodjanak a külföldi utazásoktól.

"Igen, a koronavírus-fertőzés terjedése elleni küzdelemben értünk el sikereket, de emlékszünk rá, hogy a fertőzést külföldről hurcolták be, ezért célszerűnek tartjuk a külföldi turistautaktól való tartózkodást" - mondta Misusztyin a járványellenes koordinációs tanács elnökségi ülésén.

Az orosz kormányfő rámutatott, hogy miközben több, az idegenforgalmi bevételektől függő ország a karanténelőírások lazítása mellett döntött, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) még nem tett erre javaslatot. Arra figyelmeztette honfitársait, hogy túl nagy árat fizethetnek néhány napos nyaralásért.

A VCIOM állami közvélemény-kutató intézet szerint az oroszok 31 százaléka tervezi, hogy szabadságot vegyen ki nyáron. Közülük 61 százalék belföldi nyaralásra készül, és csak 4 százalék gondolkodik azon, hogy külföldre utazzon. Tavaly az oroszok 13 százaléka fordult meg más országban a szabadság alatt.

Dmitrij Csernisenko miniszterelnök-helyettes hétfőn bejelentette, hogy Oroszország június 1-jétől elkezdi fokozatosan feloldani a belföldi turizmusra vonatkozó korlátozásokat. Anna Popova tisztifőorvos, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője úgy vélekedett, hogy a maszkviselési kötelezettséget egy-két hónapig még mindenképp be kell tartani.

Alekszandr Gincburg akadémikus, a Nyikolaj Gamaleja nevét viselő Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) igazgatója, a Pervij Kanal állami tévécsatornának nyilatkozva hétfőn kijelentette, hogy kimutatták az új típusú koronavírus antitestjét azoknak a kollégáinak a vérében, akik beadták maguknak a Covid-19 ellem készülő perspektivikus vektorvakcinát. Gincburg pénteken arról számolt be, hogy az oltóanyagnak nincs mellékhatása.

Az akadémikus úgy vélekedett, hogy Oroszországban ősszel már megkezdődhet a tömeges vakcináció, de a folyamat akár hét-kilenc hónapig is eltarthat. Azt javasolta, hogy legelőször a járvány elleni küzdelemben részt vállaló egészségügyi dolgozókat oltsák be. Gincburg beszámolója szerint a szérum klinikai tesztelése június első harmadától indulhat be.

Az akadémikus korábban elmondta, hogy az általa vezetett intézet által kifejlesztett perspektivikus vektorvakcina egy olyan adenovírus-DNS-en alapul, amelybe beépítették a SARS-CoV-2 koronavírus egyik génjét. Az adenovírust az eljárás során olyan "tartályként" használják fel, amely a koronavírus-gént a sejthez szállítja, ott beindítja az új koronavírus burkának fehérjeszintézisét, és ily módon "megismerteti" az immunrendszert a potenciális ellenséggel. Az ilyen típusú készítményeket nevezik vektorvakcinának.

Solban Kara-ool, a Mongólia határán fekvő Tuvai Köztársaság vezetője hétfőn az Instagramon közölte, hogy megfertőzte a Covid-19, és több munkatársával együtt kórházba került. Ő a második oroszországi régióvezető, aki hivatalosan bejelentette, hogy megbetegedett. Korábban, május 11-én Alekszandr Drozdenko, Leningrád megye vezetője tett így.

Május 21-én több orosz sajtóforrás is arról számolt be, nem nevesített forrásokra hivatkozva, hogy koronavírus-fertőzés gyanújával Moszkvában kórházba szállították Csecsenföld vezetőjét, Ramzan Kadirovot. Magomed Daudov, a köztársaság parlamentjének elnöke a hírt kacsának minősítette. Groznijban több más hivatalos személy is azt állította, hogy Kadirov jól van.

Maga a csecsen vezető a hétvégén a televízióban sugárzott üzenetben üdvözölte szűkebb hazájának honfitársait a muszlim ramadán hónapot lezáró böjtmegtörés (uraza bajram vagy íd al-fitr) alkalmából. A videofelvételen azonban csak egy mecset, nem pedig Kadirov volt látható.

Hétfőn kiengedték a kórházból Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét, akit május 12-én szállítottak be Covid-19 elleni kezelésre. Felesége, Tatyjana Navka olimpiai bajnok műkorcsolyázó, jégtáncos már korábban távozhatott. Peszkovnak két hétig még otthoni karanténban kell maradnia.

Oroszországban egy nap alatt 8946-tal 353 427-re emelkedett az igazolt Covid-19-fertőzések száma a hétfőn közzétett hivatalos adatok szerint. Ez 2,6 százalékos, és tizedik napja 10 ezer alatti napi növekményt jelent. Az újonnan diagnosztizált esetek 43,7 százaléka tünetmentes. A halálozások száma 92-vel 3633-ra, a gyógyulásoké 5499-cel 118 789-re emelkedett.

MTI