Varga: a 2021-es büdzsé a gazdaságvédelem költségvetése

2020. május 26. 12:30

A 2021-es költségvetés a gazdaságvédelem költségvetése a járványügyi készültség fenntartásával - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a parlamentben kedden, mielőtt Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének átnyújtotta a törvény tervezetét.

A 2021-es magyar költségvetés terve - korm.info.hu

A büdzsé, szavai szerint kiemelt feladatként kezeli az emberek védelmét, és választ ad a járványhelyzet miatt kialakult gazdasági kihívásokra. Kiemelt helyen van a családok védelme, a gazdaság újraindítása és az ország biztonsága - fűzte hozzá.



A hajót a rakomány és nem az utasok kidobásával kell megmenteni, így a kormány nem megszorításokkal, hanem segítségnyújtással reagált a válságra - hangsúlyozta, és megerősítette, továbbra is cél a teljes foglalkoztatottság, az adócsökkentés folytatása és a családok kiemelt támogatása.



A költségvetésben a kormány 2021-re 4,8 százalékos GDP-bővüléssel számol, 3 százalékos infláció és 2,9 százalékos, GDP-arányos államháztartási hiány mellett. 2021-ben az adósságráta újra 70 százalék alá kerülhet. A büdzsé összeállításánál 356 forintos euró-árfolyamot vettek alapul.



Varga Mihály hangsúlyozta, hogy járványügyi készültségre és a gazdaságvédelmi intézkedésekre jövőre is számottevő forrást biztosítanak.



A 270 milliárd forintos központi tartalék meghaladja a GDP 0,5 százalékát, ebből a kormány rendkívüli kormányzati intézkedésekre 120 milliárd forintos, a gazdaságvédelmi programok központi tartalékaként pedig szintén 120 milliárd forintos összeggel számol, a járvány elleni védekezés központi tartaléka 30 milliárd forint.



Hangsúlyozta, hogy az elmúlt években megerősödött gazdaság, valamint a kormányzati intézkedések együttes hatására legalább annyi munkahelyet tudnak majd a jövőben létrehozni, mint amennyit a járvány elvett.



A gazdaság védelme és újraindítása, valamint a munkahelyek megőrzése és teremtése a 2021-es költségvetésben a Gazdaságvédelmi alapra épül, amelyen keresztül 2021-ben 2555 milliárd forintot meghaladó forrás áll rendelkezésre. Csaknem 3000 milliárd forintos forrással egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alapot is létrehoznak - közölte.



A miniszter bejelentette azt is, hogy jövőre a gyermeket nevelő családok támogatására 2295 milliárd forintot fordítanak, és jelezte, hogy 2010 óta a családok támogatására fordított kiadásokat a 2,5-szeresére növelték, GDP-hez viszonyított, 4 százalékos arányuk a legmagasabb az EU-ban. Jövőre is folytatódik az Otthonteremtési program, a Babaváró program, növekszik a gyermekétkeztetésre fordítható támogatás összege, és teljes körűen ingyenessé válik a tankönyvellátás, valamint elindul a 13. havi nyugdíj bevezetése, erre 77 milliárd rendelkezésre, és 53 milliárdot különítettek el nyugdíjprémiumra, amelyet az 5 százalékot közelítő gazdasági növekedés mellett biztosíthatnak.



Magyarország fejlődésének fontos előfeltétele a külső és belső biztonság, ezért a honvédelemre fordítható források összege egy év alatt 30 százalékkal, 778 milliárd forintra emelkedik. Emellett a rendvédelmi kiadások is bővülnek, megközelítik a 953 milliárd forintot, 2010-hez képest a duplájára nőnek.



A 2021-es költségvetésben szinte minden terület több forrással gazdálkodhat - mondta a pénzügyminiszter, és példaként említette, hogy oktatásra 2021-ben 2229 milliárd forintot fordít a kormány, csaknem 80 milliárd forinttal többet, mint az dén, emellett az egészségügyi kiadásokra és a közszféra béreire is több jut.



Kövér László, az Országgyűlés elnöke - miután Varga Mihály pénzügyminisztertől átvette a büdzsé tervezetét a parlamentben - azt mondta, július 3-án vagy 6-án lehet a törvény zárószavazása.



Megjegyezte, hogy a költségvetési törvényjavaslat tárgyalásában semmilyen rendkívüli változásra nem kell számítani, azt 30 órás időkeretben tárgyalják a frakciók az általános vita során.



A javaslat az államháztartás központi alrendszerének 2021. évi kiadási főösszegét 23 373, 644 milliárd forintban, bevételi főösszegét 21 882, 420 milliárd forintban, hiányát 1 491,223 milliárd forintban állapítja meg.



A bevételi és kiadási főösszegeken belül a hazai működési költségvetés 2021. évi kiadási főösszege 19 721,153 milliárd forint, ami megegyezik a bevételi főösszeggel.



MTI