Hollik: nekünk Magyarország az első

2020. május 26. 12:34

Nekünk Magyarország az első - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója kedden a Facebookra feltöltött videójában.

Hollik István emlékeztetett: május 26. több szempontból is nevezetes. 2006. május 26-án, azaz 14 évvel ezelőtt ezen a napon vallotta be Gyurcsány Ferenc miniszterelnök egy zárt ülésen a szocialistáknak, hogy hazugsággal nyerték meg a választást.



A videóban az akkori felvételt bejátszva idézték Gyurcsány Ferenc szavait is: "nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz".



Hollik István hozzátette: a hazugságot súlyosbítja, hogy miután a beszéd nyilvánosságra került, az emberek felháborodására "Gyurcsányék válasza rendőrattak és a szemkilövetés volt".



Kiemelte: 2010. május 26-án szintén történelmi döntés született. Ezen a napon a parlament immár Fidesz-KDNP-s többsége egyöntetűen fogadta el az egyszerűsített honosításról szóló törvényt, megnyitva ezzel a lehetőséget a határon túli magyaroknak a magyar állampolgárság megszerzésére.



Ez a két esemény jól mutatja a különbséget - mondta a fideszes politikus. Úgy fogalmazott: "Az őszödi beszéd a baloldali politika lényegét tárja elénk, melynek célja a hatalom megszerzése és mindenáron való megtartása."



"Ezzel szemben nekünk Magyarország az első" - jelentette ki Hollik István, hozzátéve: "mindig kiálltunk és a jövőben is ki fogunk állni minden magyarért, éljen határon innen vagy túl".

MTI