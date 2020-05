Tetemes mennyiségű felszerelést szerzett Izraelnek a Moszad

2020. május 26. 14:07

Izraeli külföldi titkosszolgálata, a Moszad tetemes mennyiségű felszerelést szerzett Izraelnek az új típusú koronavírus-járvány elleni védekezéshez - derül ki abból a belső jelentésból, amelyről a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet adott jelentést kedden.

Több mint 80 millió arcmaszkot, mintegy 30 tonna fertőtlenítőszert, és több mint 10 000 lélegeztetőgépet szereztek Izraelnek, sok esetben olyan országoktól, melyeknek hivatalosan nincs is Izraellel diplomáciai kapcsolatuk - áll a ynet birtokába jutott belső jelentésben.





Eddig Joszi Kohen, a Moszad vezetője felügyelte a beszerzési akciókat, de kedden átadta a járvány leküzdéséhez szükséges beszerzéseket az egészségügyi minisztérium koronavírus-központjának.

Joszi Kohen - timesofisrael.com



Joszi Kohen az életmentő felszerelések megszerzéséhez kénytelen volt felhasználni személyes kapcsolatait olyan országokkal is, melyek nincsenek diplomáciai kapcsolatban Izraellel.



Helyi médiaértesülések szerint az egészségügyi eszközök egy része meg nem nevezett Perzsa-öbölbeli arab államokból érkezett. Az utóbbi napokban a Moszad főnöke ugyan elkezdte átadni az egészségügyieknek a berendezések kezelésének és megvásárlásának ügyét, de ismét rendelkezésre áll, ha egy második fertőzési hullám is elérné Izraelt.



A járvány kezdete óta 2,5 millió védőszemüveget vettek, és további 5,5 millió beérkezésére várnak. Mintegy 80 millió orvosi maszkot szereztek, de további 142 millió várható, 1,3 millió N95-ös maszkot szállíttattak Izraelbe, de újabb 14 millió érkezik még. 180 millió pár gumikesztyűt vásároltak, több mint 30 tonna fertőtlenítőszert, és eddig legalább 1300 lélegeztetőgépet, de további 4700 érkezik még októberig között.



Ezen kívül 3500 izraeli gyártású lélegeztetőgépet is kapott az egészségügyi minisztérium hazai beszerzés révén, és így az izraeli kórházaknak várhatóan közel 10 000 ilyen berendezésük lesz októberre.



Beszereztek még 4 millió védőöltözéket és több mint 2 millió koronavírus-tesztkészletet is, ezeket főként Kínából és Dél- Koreából, valamint 47-féle gyógyszert, köztük érzéstelenítőket és inzulint is.



Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap megköszönte Kohennek és a Moszadnak különleges munkájukat, és hangsúlyozta, hogy az eddig szerzett tapasztalatokat is hasznosíthatják egy esetleges újabb fertőzési hullámban.

