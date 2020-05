Kocsis Máté: ma újra Gyurcsány a baloldal főnöke

2020. május 26. 18:47

Ma újra Gyurcsány Ferenc a baloldal főnöke - írta kedden Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető a Facebook-oldalán, ahol az őszödi beszéd 14. évfordulója alkalmából több részletet is felidézett a hangfelvételből.

Gyurcsányi tekintet - pecsiujsag.hu

"2006-ban ő volt a miniszterelnök. (...) ez a nárcisztikus, erőszakos, zavart ember" hazudott honfitársainak és lebukott, ezt követően "verette és lövette szét az ellene tüntetőket. Sok fiatalt is" - írta bejegyzésében a kormánypárti politikus.



"Ugyanez a fazon ma demokráciáról, európai értékekről, jogállamiságról papol mindenütt, de ezek pont olyan hazugságok tőle, mint amiket maga vallott be 2006-os őszödi beszédében, a Balatonnál" - fogalmazott Kocsis Máté.



A fideszes politikus arra figyelmeztette a fiatalokat: Gyurcsány mostanság őket kerülgeti YouTube-on, Facebook-on, Instán. "Tetszeleg, szépeket mond, nagyon igyekszik nálatok. Fiatalos tornacipőkben jár, trendiskedik, elmondja, hogy kiáll mellettetek, mert a jövőtök, meg ilyesmi. Hát persze, de csak azért, mert kell majd neki a szavazatotok. Nem ti, csak az x. (...) És vigyázzatok: ma újra ő a baloldal főnöke! Ne nekem higgyetek és ne neki, csak a saját szemeteknek. Másokét kilövette. Keressetek rá, és meglátjátok, ki is az igazi Gyurcsány Ferenc?" - írta Facebook-oldalán a Fidesz frakcióvezetője.



MTI