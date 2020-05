Csökken a magyarországi madárállomány

2020. május 27. 11:56

Az erdei élőhelyeken fészkelő madárfajoknál is megfigyelhető a fészkelőállomány-csökkenés a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) elemzése szerint.

Miközben folytatódott az agrár élőhelyeken 2005 óta zajló fészkelőállomány-csökkenés, ennek jelei mutatkoznak a korábban növekedést mutató erdei élőhelyeken fészkelő madárfajoknál is Magyarországon - közölte az egyesület szerdán az MTI-vel.

A több mint két évtizedes adatsorok átfogó elemzése alapján megállapítható, hogy az állománycsökkenés a hosszú távú - a Szaharától délre tartó - vonulók mellett már a rövid távú - az európai Mediterráneumba tartó - vonulóinkat is érinti.

Az információk az MME által Közép-Kelet-Európában 2019-ben elsőként elindított Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) vizsgálatból származnak, ami a biológiai sokféleség-vizsgálatok tekintetében a világ frontvonalába tartozik.

Az MMM hazánk főbb élőhelytípusaiban számlálja standard módszerekkel 114 madárfaj állományát a fészkelési, 2000 óta pedig a téli időszakban is. Az 1999 és 2019 között eltelt 21 év adatainak részletes elemzéséből kiderül, hogy az európai unióban jelentős csökkenést mutató mezőgazdasági biodiverzitás indikátor (FBI - Farmland Bird Index) értékek Magyarország 2004-es EU-csatlakozásig stabilak voltak, majd az ezt követő második évben csökkenni kezdtek. Ugyancsak aggodalomra ad okot, hogy a hazai erdei élőhelyek 2017-ig tapasztalható stabil és növekvő értékei (WBI - Woodland Bird Index) 2018-2019-ben megfordultak, és azóta ezeken a területeken is csökkenés következett be.

MTI