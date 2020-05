Szlovénia nem tudja befogadni a Földközi-tengerről kimentett migránsokat

2020. május 27. 13:27

Szlovénia kapacitásai megteltek, és jelenleg nem tud részt venni a Földközi-tengerről kimentett migránsok áthelyezésében - mondta Ales Hojs belügyminiszter szerdán, miután telefonon beszélt Byron Camilleri máltai belügyminiszterrel.

Camilleri ismertette szlovén kollégájával a máltai helyzetet, majd arra sürgette Ljubljanát, hogy segítsen a tengeren felvett migránsok közvetlen áthelyezésében.

Hojs elmondta: Szlovénia jelenleg senkit nem tud befogadni, mert a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozások megszűnésével valószínűleg folytatódni fog az illegális határsértések számának növekedése.

A tárcavezető rámutatott, hogy Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában most is nagyszámú migráns tartózkodik, majd hozzátette: a schengeni külső határokon - a szlovén-horvát határon - az elkövetkező hónapokban ismét nőhet a migrációs nyomás.

Hojs meggyőződésének adott hangot, hogy az Európai Bizottság hamarosan megoldást fog kínálni az ilyen helyzetekre az új migrációs és menekültügyi paktum keretében.

Szlovéniában az év első négy hónapjában 2394 határsértőt tartóztattak fel a hatóságok, ami 25 százalékkal kevesebb az előző év ugyanezen időszakához képest.

Idén április végéig 823-an folyamodtak menekültstátuszért, ami egyharmaddal kevesebb, mint 2019-ben volt az első négy hónapban.

Az országban jelenleg 418, menekültstátusszal rendelkező külföldi állampolgár tartózkodik, valamint 761 olyan személy, aki nemzetközi védelmet kapott.

A szlovén sajtó szerint a visszaesés részben a koronavírus-járványnak és az ahhoz kapcsolódó szigorú intézkedéseknek a következménye.

A szlovén kormány ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a jó idő beálltával és a balkáni migrációs útvonalon fekvő országokban a járvány miatt bevezetett korlátozások feloldásával a határsértések száma ismét növekedni fog.

A Görögországból Észak-Macedónián, Szerbián, Horvátországon és Szlovénián át Közép-Európa más országaiba vezető, korábbi balkáni migrációs útvonal (amely egy ideig Magyarországon is keresztülhaladt) 2016-os "lezárása" óta a menedékkérők más útvonalon - Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia érintésével - próbálnak eljutni Nyugat-Európába. Mára Észak-Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik útlevéllel és megfelelő vízummal rendelkeznek, vagy az adott országban akarnak menedéket kérni.

MTI