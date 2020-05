Először lesz online oktatás a debreceni nyári egyetemen

2020. május 27. 13:52

A debreceni nyári egyetem csaknem százéves történetében első alkalommal fordul elő, hogy a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődő külföldieket nem személyesen látja vendégül az intézmény: a világjárvány miatt idén online tartják meg a kurzusokat - közölte az egyetem sajtóirodája az MTI-vel szerdán.

Közleményük szerint a tanárok és a diákok védelmében már március 10-e óta távoktatásban zajlanak a kurzusok. Áprilisban már az is látszott, hogy a nyári magyar nyelv- és kultúra tanfolyamokat sem lehet a hagyományos formában megrendezni, ezért itt is egy új formát kellett kitalálni. Először meghirdették a "Maradj otthon!" társalgó programot, amely ingyenes beszélgetést biztosított az érdeklődők számára, és amelyen 3 hétig heti 45 percben ötvenen vettek részt - ismertették.

A június 8-án induló tanfolyam több szinten indul, előtte felmérik a diákok tudását, és ennek alapján osztják be a hallgatókat 4-6 fős csoportokba. Az eddigi jelentkezések alapján német, svájci, francia, lengyel, kanadai és amerikai érdeklődő is van, közöttük olyan is, aki jelenleg Magyarországon él.

A nyelvtanfolyamok mellett a nyári egyetem tematikus kurzusokat is hirdet, ahol heti két órában lehet tanulni a magyar konyháról, népdalokról és popzenéről, de online idegenvezetésen is részt lehet venni Debrecenben, illetve a helyi templomokban.

MTI