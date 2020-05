Donald Trump New York kormányzójával egyeztetett

2020. május 27.

Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban fogadta New York kormányzóját, Andrew Cuomót, akivel a gazdaság újraindításáról egyeztetett.

A találkozóról Cuomo számolt be részletesen a washingtoni Nemzeti Sajtóklubban tartott tájékoztatóján. Elmondta, hogy a találkozó „nem politikáról szólt”, hanem arról, hogy milyen infrastrukturális beruházásokkal lehet újraindítani és ismét fellendíteni az általa irányított állam gazdaságát.

A kormányzó a találkozón konkrétan megvitatott tervekről és a várható esetleges szövetségi támogatásról nem szólt. „Jó eszmecsere volt” – mondta, és szavai szerint Trump „megértette, hogy miről van szó”. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy közte és az elnök között „politikai nézetkülönbségek” vannak. Leszögezte azért, hogy „ha okosabbak vagyunk, akkor ezeket a beruházásokat már 30 évvel ezelőtt megvalósítottuk volna”.

Beszámolt azonban New York állam járványhelyzetéről. Mint mondta: kedden az előző napihoz képest ismét emelkedett az új típusú koronavírus okozta Covid-19-betegségben meghaltak száma, bár az újonnan diagnosztizált fertőzésekkel kórházba szállított betegek aránya csökkent. Kedden New York állam területén 74 beteg halt meg, és 101 új fertőzött szorult kórházi ápolásra. A New York városához tartozó Long Island-en például 44-ik napja folyamatosan csökken az újonnan kórházba szállítottak száma, s ez a megye szerdán meg is kezdte a mindennapi élet újraindításának első szakaszát.

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház szerda déli adatai szerint egyébként az Egyesült Államokban a regisztrált fertőzöttek száma több mint 1 millió 700 ezer, és a betegségben elhunytak száma meghaladta a 99 ezret.

Az adatok a május 27-i, szerda késő esti állapotokat tükrözik

Cuomo washingtoni sajtótájékoztatója előtt tartott sajtókonferenciát Muriel Bowser, a főváros polgármestere, aki azt jelentette be, hogy Washingtonban e hét péntekjén kezdenek könnyíteni a szigorú előírásokon. Bowser ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a fővárosban „még mindig járvány van”. A 700 ezer lakost számláló városban eddig több mint 8 ezer fertőzöttet diagnosztizáltak és a Covid-19 eddig 445 beteg életét követelte.

Péntektől azonban Washingtonban még mindig csak az éttermek teraszain lehet vendégeket fogadni, változatlanul tilos a 10 főnél nagyobb létszámú csoportosulás, és a fodrászatok is csakis előzetes bejelentéssel, korlátozott számú vendéget fogadhatnak.

Virginia és Maryland Washingtonnal határos megyéiben egyelőre továbbra sem lazítanak a korlátozásokon. Marylandben ugyanis változatlanul emelkedik az új fertőzöttek és a járvány halottainak száma.

