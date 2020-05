Minneapolisban eluralkodott az erőszak a rendőrségi intézkedést követően

2020. május 28. 21:21

A minnesotai Minneapolisban csütörtökre eluralkodott az erőszak a rendőrségi intézkedést követően meghalt fekete férfi miatt.

A nagyvárosban az afroamerikai férfi halála ügyében az igazság feltárását követelő tüntetők helyét átvették az üzleteket feltörő és autókat gyújtogató zavarkeltők. Üzleteket raboltak ki, és egyszerre legalább 30 helyen gyújtottak tüzet a város utcáin. Csütörtök délelőtti televíziós jelentések szerint lángokban áll Minneapolis több épülete is, lakóházak, üzletek, építkezések. A rendőrség könnygázgránátokkal és vízágyúkkal próbál gátat vetni az erőszaknak, csütörtök hajnaltól kivezényelték a Nemzeti Gárda tagjait is. A 46 éves afroamerikai George Floydot hétfőn este igazoltatta négy rendőr, aki a földre teperte a fegyvertelen férfit, majd egyikük a nyakára térdelt. Floyd csak annyit tudott mondani, hogy nem kap levegőt. Nem sokkal azt követően, hogy bevitték a rendőrőrsre, majd a kórházba, el is hunyt.

A rendőrség hivatalos közleménye szerint "a rendőrtisztek a gyanúsítottat megbilincselték, és észlelték, hogy orvosi ellátásra van szüksége". Az intézkedő rendőröket - akiket hamisított pénz forgalmazása miatt hívtak a helyszínre - már kedden elbocsátották, egyikük ellen büntető eljárást kezdeményeztek a férfi halála miatt. Donald Trump amerikai elnök szerdán este bejelentette, hogy felkérte az igazságügyi minisztériumot, illetve a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI) az ügy teljes feltárására. Az elnök igazságszolgáltatást ígért Floyd hozzátartozóinak.

Jacob Frey, Minneapolis polgármestere csütörtökön délelőtt újabb sajtókonferenciát tartott, s hangsúlyozta: minden eszközt igénybe vesznek a rend helyreállításához a városban. "Nem engedhetjük meg, hogy a tragédia újabb tragédiákat idézzen elő" - fogalmazott. A polgármester - Tim Walz minnesotai kormányzóhoz hasonlóan "veszélyesnek" minősítette az erőszak elharapódzását.

Csütörtökön délelőtt a szövetségi igazságügyi minisztérium közleményben tudatta, hogy George Floyd halála körülményeinek kivizsgálása "elsődleges feladat" a szövetségi kormányzat számára is.

MTI