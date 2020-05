Koronavírus - Meghalt 8 beteg és 3841-re emelkedett a fertőzöttek száma

2020. május 29. 08:54

Meghalt 8 krónikus beteg, és 25-tel, 3841-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu péntek reggel.

A kormányzati portálon azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma 517-re emelkedett. 2024-en már gyógyultan távoztak a kórházból.



Az aktív fertőzöttek száma 1300-ra csökkent. Az aktív fertőzöttek 42 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti. Közölték: 384 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen.



Az oldal adatai szerint jelenleg 10 763-an vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 180 152.



Kiemelték: a védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a járványveszély nem múlt el. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsák az életet. Továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása, különösen a védőtávolság betartása. Péntektől Budapesten is megnyithatnak az éttermek, a vendéglátóhelyek, valamint már látogathatók a szabadtéri kulturális és sportrendezvények.



A kormány az Országgyűlés elé terjesztette a különleges jogrend visszavonásáról szóló javaslatot - közölték. Azt írták: a különleges jogrendnek az elmúlt hetekben jelentős szerepe volt a sikeres védekezésben, mert lehetővé tette a gyors döntéseket és a gyors cselekvést. Így más országokkal ellentétben Magyarországon el tudták kerülni a járvány berobbanását, a tömeges megbetegedéseket és többezres haláleseteket. A járványveszély azonban nem múlt el, ezért a járványügyi készültséget a veszélyhelyzet után is fenn kell tartani - hangsúlyozták.



Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (1829 ember) és Pest megyében (547) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér megye (370), Zala és Komárom-Esztergom megye (252), majd Csongrád megye (115). A legkevesebb fertőzött Békés megyében (11) és Heves megyében (13) van Magyarországon.

MTI