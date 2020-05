Dunai hajóbaleset - Egy éve történt a tragédia, több megemlékezést tartanak

2020. május 29. 09:26

Egy évvel ezelőtt, 2019. május 29-én történt a Hableány sétahajó tragédiája a Dunán, az évfordulón több megemlékezést is tartanak Budapesten.

Roncskeresés - origo/Polyák Attila

Magyarország legsúlyosabb hajóbalesete során a Viking Sigyn szállodahajó a Margit híd közelében nekiütközött és maga alá gyűrte a Hableány sétahajót, amely elsüllyedt. A sétahajón 35-en voltak: 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast továbbra is eltűntként tartanak nyilván.



Az ügyben az ügyészség a szállodahajó ukrán hajóskapitányát teszi felelőssé a tragédiáért, az ellene folyó per azonban a koronavírus-járvány miatt várhatóan csak szeptemberben kezdődhet el.



A halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi baleset áldozatairól ma több rendezvényen is megemlékeznek.



Kora délelőtt a Hableány hajó tragédiájára, az odaveszett utasokra és a legénységre emlékezik a hajót üzemeltető Panoráma Deck Hajózási Társaság ökumenikus hajós szertartás keretében. A megemlékezés során hajóval keresik fel a baleset helyszínét, a Margit híd pesti hídfőjénél, ahol koszorút helyeznek a vízre az utasok és a legénység emlékére. A zártkörű szertartás végét hajókürt jelzi.



Ugyancsak délelőtt a Duna-parton tartandó megemlékezésen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester és Csö Kju Szik, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövete mond beszédet.



A Margit híd pesti hídfőjénél lévő emlékfalnál a Magyar-Koreai Baráti Társaság tart megemlékezést.



Az esti órákban a budapesti Koreai Kulturális Központ koreai sámánista gyászszertartás színpadi átdolgozását mutatja be felvételről az intézet Facebook-oldalán. A dél-koreai Jindo Nemzeti Gugak Központ Ssitgimgut (jin-szigeti tisztító gyászszertartás) című előadásának közvetítése a hajóbaleset időpontjában, 21.05 órakor kezdődik.

MTI