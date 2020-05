232-en haltak meg Oroszországban egy nap alatt a Covid-19 következtében

2020. május 29. 10:28

Oroszországban rekordszámú, 232 Covid-19-beteg elhunytáról tettek bejelentést pénteken az elmúlt nap adatait összesítve.

A járvány kezdete óta a halálozások számának napi növekménye első ízben a haladta meg a 200-at. A tragikusan végződött betegségek száma ezzel 4374-re nőtt Oroszországban. Moszkvából 76 új halálesetet jelentettek, a főváros eddig 2330 embert vesztett el a Covid-19 következtében.



Orosz járványügyi szakemberek és politikusok már korábban figyelmeztettek arra, hogy a fertőzöttek számának tetőzése után a halálozásban is rekordszámok várhatók májusban.



A pénteken közölt hivatalos adatok szerint az igazolt Covid-19-fertőzések száma 8572-vel 387 623-ra emelkedett Oroszországban. Ez 2,3 százalékos napi növekményt jelent. Az újonnan észlelt esetek 39,4 százaléka tünetmentes.



A járvány kezdete óta az országban több mint 10 millió, az elmúlt nap folyamán pedig 299 ezer laboratóriumi szűrést végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 305 601 embert tartanak megfigyelés alatt.



Oroszország csütörtökön nyolc, a Covid-19 ellen fejlesztett vakcinát mutatott be az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO). Korábban Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes azt mondta, hogy az országban 47-féle készítményen dolgoznak.



A WHO eddig 124 potenciális oltóanyagot értékelt. Ezek közül 110-nek a tesztelése a preklinikai, tízé pedig a klinikai szakaszban tart.

MTI