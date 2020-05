Dunai hajóbaleset - Hajós megemlékezés Budapesten

2020. május 29. 11:22

A Hableány tragédiájára, a 28 áldozatot követelő dunai hajóbaleset áldozataira emlékeztek hajós kegyeleti szertartás keretében, a tragédia évfordulóján pénteken Budapesten.

Résztvevők a Hableány sétahajó egy évvel ezelőtt történt tragédiájának évfordulóján az üzemeltető Panoráma Deck Hajózási Társaság ökumenikus hajós szertartásán a Dunán, a Margit híd közelében 2020. május 29-én. MTI/Balogh Zoltán

A kegyeletadás alkalmával a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Hajózási Társaság Millennium I. nevű hajójáról egy koszorút helyeztek a vízre a baleset helyszínén, a Margit hídnál, 28 szál gyertyát gyújtottak, illetve 28-szor kondult meg a hajó harangja az áldozatok emlékére.

Ezt megelőzően ökumenikus szertartást tartottak az áldozatokért. A szertartáson Tóth Mihály, a Panoráma Deck szóvivője emlékeztetett arra, hogy hármas tragédia történt a hajózást hivatásuknak tekintők számára: odaveszett egy hajó, a legénysége, és ami a legfájóbb, odavesztek az utasok is.

Ezért tartják szükségesnek, hogy a hagyományok szerint az évfordulón is megemlékezzenek az áldozatokról - tette hozzá.

Azt is elmondta: szeretnék, ha a megemlékezés a hajózás szeretetéről is szólna, vagyis felhívná a figyelmet arra, hogy azoknak, akik a hajóznak, minél jobban oda kell figyeljenek egymásra.



Kérdésre válaszolva emlékeztetett arra, hogy már a balesetet követően felajánlották a Hableány orr-részét egy műemlék megvalósításához. Úgy tudják, hogy a hajó orra és a harangja használható fel erre a célra - tette hozzá.



A Hableány sétahajó 2009 május 29-én süllyedt el Budapesten, a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast továbbra is eltűntként tartanak nyilván.



Az ügyben az ügyészség a Viking Sigyn szállodahajó ukrán hajóskapitányát teszi felelőssé a tragédiáért. A férfival szemben tavaly novemberben emelt vádat az ügyészség vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége és segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt.



Ugyanakkor a kapitány ellen folyó per a koronavírus-járvány miatt várhatóan csak szeptemberben kezdődhet el.



Az évfordulón, pénteken 11 órától a Magyar-Koreai Baráti Társaság is megemlékezik a koreai és magyar áldozatokról a baleset helyszínén.



Nemzeti színű szalaggal átkötött és a társaság nevével feliratozott virágtálat helyeznek a vízre, mécseseket gyújtanak, végül virágszirmokat szórnak a Margit hídról a folyóba.



MTI