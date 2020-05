Szijjártó: a munkahelyeket teremtő vállalatokat támogatja a kormány

2020. május 29. 12:44

A munkahelyeket megtartó és új munkahelyeket létrehozó vállalatoknak ad támogatást a kormány, mert az elmúlt tíz év azt bizonyította, hogy ez a gazdaságpolitikai modell jól működik - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten, a versenyképességi program támogató okiratainak átadásán.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a versenyképesség-növelő program támogató okiratainak átadásán a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2020. május 29-én - MTI/Bruzák Noémi

A miniszter hangsúlyozta: a világjárvánnyal szembeni sikeres egészségügyi védekezés után a gazdasági védekezés sikerre vitele a következő feladat, most a gazdaságvédelmi akcióterv végrehajtása a legfőbb prioritás.



A versenyképesség-növelő támogatási program csütörtökön lezárult, a végleges adatok szerint 806 pályázat érkezett, a jelentkező vállalatok 376 milliárd forintnyi beruházás végrehajtását vállalták, és ezzel mintegy 143 600 munkahelyet védenek meg - közölte.



A kormány eredetileg 50 milliárd forintos kerettel indította a pályázatot, majd ezt az összeget megtriplázta, 150 milliárd forint áll rendelkezésre. A beérkezett támogatási igény 178,5 milliárd forint, a 150 milliárd forint feletti részre kérni fogják a kormány támogatását - jelezte.



Új világgazdasági verseny indul, amelyben új szereplőkkel kell szembenézniük a hazai vállalatoknak, és az erőviszonyok is átalakulnak - emelte ki Szijjártó Péter.



Felidézte, hogy nem ez az első alkalom, amikor Magyarország és a magyar gazdaság ilyen típusú kihívásokkal szembesül.



Tíz évvel ezelőtt is hasonló helyzetben volt az ország, de most nem egy végletekig legyengült gazdaság néz szembe a nehézségekkel, hanem a magyar emberek és vállalatok munkájának köszönhetően Európa egyik legdinamikusabban növekvő gazdasága - fogalmazott.



A miniszter hangsúlyozta, a kormány célja, hogy megvédje a veszélybe került összes munkahelyet és legalább annyi új munkahelyet hozzanak létre, amennyit a járvány, illetve az azt követő nehézségek elvesznek.



Munkahely csak beruházásból jön létre, ezért fontos, hogy a lehető legtöbb segítséget és támogatást megkapják azok a vállalatok, amelyek fejlesztésre használják fel a mostani időszakot - mutatott rá.



Pénteken újabb három vállalatvezető vehetett át támogatói okiratot a Külgazdasági és Külügyminisztériumban.



A Flextronics International Termelő és Szolgáltató Kft. beruházásának volumene 566 millió forint, amelyhez a magyar állam 282,4 millió forinttal járul hozzá. A több iparágban jelen lévő elektronikai gyártó az autóipari divíziójához kapcsolódó fejlesztésre fordítja a támogatást.



Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője hangsúlyozta: Zalaegerszeg a járműipar egyik fellegvára lesz az ott épülő tesztpályának köszönhetően. Kiemelte az együttműködést a Flextronics, a város és a kormány között, ennek jó példájaként említette a vállalat által tervezett beruházást és az ahhoz adott kormányzati támogatást.



A GS Yuasa Magyarország Kft. több mint 635,6 millió forintos beruházásához mintegy 287,2 millió forint állami támogatást nyert el. A járműipari alkatrészeket gyártó cég miskolci gyárában hajt végre kapacitásnövelő beruházást.



Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a járvány gazdasági hatásai miatt a legfontosabbá az vált, hogy a cégek meg tudják tartani munkavállalóikat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a GS Yuasa a jelenlegi nehéz helyzetben a fejlesztést választotta, ezzel munkahelyeket tart meg, ami a városnak és a régiónak különösen fontos.



A MET-NA Vasipari Gyártó és Forgalmazó Kft. 565,9 millió forintos beruházásához a magyar állam 282,9 millió forinttal járul hozzá. A Győr-Moson-Sopron megyei családi tulajdonú vállalkozás járműipari beszállító, alkatrészek megmunkálását segítő fejlesztést hajt végre.



MTI