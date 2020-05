Kétszáz éve nem tapasztalt szárazság sújtja Belgiumot

2020. május 29. 13:50

Közel kétszáz éve, a legutóbbi rekordnak számító 1833-as év tavaszán tapasztalthoz hasonló szárazsági hullám sújtja Belgiumot. Április és május folyamán 24,4 milliméter csapadék hullott mindössze az ilyenkor szokásos 118 milliméterhez képest - közölte a belga Királyi Meteorológiai Intézet (IRM) pénteken.

Kép: lalibre.be

A La Libre Belgique című belga napilap beszámolója szerint Rozemien De Troch, a meteorológiai intézet illetékese elmondta, a két tavaszi hónap közül május volt a szárazabb. Ekkor mindössze 5,4 milliméter csapadék hullott a szokásos 66,5 milliméterhez képest. Megjegyezte, 1833 azonos időszaka még szárazabb volt, akkor 1,4 milliméter csapadék hullott országosan.





A tavaszi időszak gyakran csapadékos időjárásával ellentétben az idén jellemző napsütés - a gyakran hűvös idő ellenére is - rendkívüli aszályt eredményezett.



"Az alacsony relatív páratartalom és a folyamatos napsütés nagyon jelentős párolgást okozott" - mondta.



A napilap úgy tudja, több belgiumi településen vízhasználati korlátozást vezettek be.



De Troch kiemelte azt is, hogy a napos órák számát tekintve is kiemelkedő a belga tavasz. Akár már pénteken, vagy szombaton megdőlhet a 2011-es abszolút rekord, amikor májusban 707 óra volt napsütéses órák száma Belgiumban.

MTI