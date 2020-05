Migrációkutató: a tranzitzónák bezárásával sem szűnnek meg a kritikák

2020. május 29. 16:12

A tranzitzónák bezárásával előállt helyzetben valószínűleg nem szűnnek majd meg a magyar menekültügyi szabályozással kapcsolatos kritikák - állapította meg a Migrációkutató Intézet legújabb, az MTI-hez pénteken eljuttatott elemzésében.

Az intézet a dokumentumban a kormány tranzitzónák megszüntetéséről szóló múlt heti bejelentésének lehetséges jogi következményeit tekinti át.



Emlékeztettek, az Európai Unió Bírósága május 14-én kihirdetett ítéletében őrizetnek minősítette a tranzitzónában történő tartózkodást.



A tranzitzónák azonnali bezárása után - az eddig napvilágot látott magyar jogszabályjavaslatok értelmében - a jövőben csak Magyarország külföldi nagykövetségein lehetne benyújtani a menekültügyi eljárás Magyarországon történő lefolytatása iránti kérelmet - jelezték.



A Migrációkutató Intézet szerint a most születő új magyar jogi szabályozásról rendelkezésre álló információk, a nemzetközi és uniós bírósági gyakorlat, valamint a civil jogvédő szervezetek eddigi tevékenysége alapján a jövőben is jogi és politikai természetű viták valószínűsíthetők Magyarország és Brüsszel/Luxembourg között. Az elemzésben azt is elképzelhetőnek nevezik, hogy a kritikák egy része a déli határkerítést is érinteni fogja.



Megállapításuk szerint önmagában a tranzitzónák megszüntetése nem sért nemzetközi jogi vagy uniós jogi szabályt, hiszen azok létrehozása és működtetése nem kötelező.



Hozzátették: a tranzitzónák bezárásával előálló helyzetben a magyar menekültügyi szabályozással kapcsolatos kritikák "elsősorban a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférést és a külföldiek kiutasítását fogják majd vitatni".



Az Európai Bizottság "minden bizonnyal" meg fogja vizsgálni az új - egyébként a tervek szerint 2020. december 31-ig alkalmazandó - szabályozást, és próbaperek indításával is lehet számolni jogvédő civil szervezetek részéről - áll az elemzésben.



Az intézet szerint "nagyon valószínű", hogy a kritikák célkeresztjébe végső soron a magyar-szerb határon felállított határkerítés kerül majd. Megjegyezték, hogy ehhez hasonló, tranzitzónák nélküli határkerítés már régóta működik a spanyol-marokkói szárazföldi határon, és ez a "létezése óta a jogi és politikai támadások kereszttüzében áll".



A Migrációkutató Intézet álláspontja szerint a helyzet rendezéséhez nagymértékben hozzájárulna, ha a schengeni frontországok közösen érnék el az uniós jogszabályok olyan módosítását, amelynek eredményeképp azok hatálya kiterjedne a területen kívüli (extraterritoriális) vagy részben területen kívüli eljárásokra is.



MTI