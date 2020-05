Borrell aggódik Kína Hongkong-manővere miatt

2020. május 29. 16:25

Az Európai Unió aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a kínai parlament csütörtökön elfogadta a Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvénytervezetet, Peking lépése nem felel meg az 1984-ben aláírt kínai-brit együttes nyilatkozatban vállalt nemzetközi kötelezettségvállalásoknak és a hongkongi alaptörvénynek - jelentette ki Josep Borrell, az Európai Unió (EU) kül- és biztonságpolitikai főképviselője pénteken.

Térkép: wikipedia

Az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követően tartott online sajtóértekezletén Borrell hangsúlyozta, hogy a nemzetbiztonsági törvény elfogadása súlyosan veszélyezteti Hongkong különleges közigazgatási státuszát és nagyfokú autonómiáját, valamint az "egy ország két rendszer" elvének aláásásával fenyeget.



Az Európai Unió és Kína közötti kapcsolatok kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapulnak. A döntés azonban megingatja ezeket, ugyanis kérdésessé teszi, hogy Kína be szándékozik-e tartani nemzetközi kötelezettségvállalásait - mondta. Az unió a kérdést fel fogja vetni a Kínával folytatott párbeszéd következő fordulója során - szögezte le.



Újságírói kérdésre válaszolva a főképviselő azt mondta, véleménye szerint Kína elleni szankciók bevezetése nem képes a Hongkongot érintő problémák megoldására.



Borrell elmonda azt is, hogy a külügyi tanács következtetéseket fogadott el az afganisztáni békefolyamatról és az ország jövőbeni uniós támogatásáról.



A szakminiszterek megerősítették az EU politikai elkötelezettségét Afganisztán békéje, biztonsága, stabilitása, demokratikus átmenete, az ország jóléte felé vezető folyamatok mellett. Fenntartja politikai és pénzügyi támogatását a demokratikus és értékalapú elvek védelme védelmére, de fenntartja azon véleményét is, hogy a megbékéléshez és a tartós békéhez vezető politikai rendezésnek, az elmúlt időszak demokratikus és az emberi jogok területén elért eredményekre kell épülnie.



Az uniós külügyi tanács felszólított minden érdekelt felet, hogy tartsák be a március végén aláírt tűzszüneti megállapodást, valamint építsenek bizalmat egymás iránt, amely lehetővé teheti az afgán vezetésű tárgyalások azonnali megkezdését. Leszögezte, az unió határozottan elítéli a kabuli kórház május elején történt megtámadását, valamint az ország keleti részén található Nangarhar tartományban egy temetési menet ellen elkövetett merényletet. A támadások a nemzetközi humanitárius jog egyértelmű megsértését jelentik, amelyek felelősségét az elkövetőknek viselniük kell - húzta alá.



Borrell végezetül hozzátette, Afganisztán valamennyi politikai szereplőjének hozzá kell járulnia a koronavírus okozta világjárvány enyhítéséhez, és együtt kell működnie annak átfogó kezelésében.

MTI