Gyöngyöspata - a Kúria pénzjutalomban részesítette az erőszakot

2020. május 29. 20:10

Az erőszakot az iskolából ki kell vezetni, az ezt célzó törvényjavaslatok egy része már az Országgyűlés előtt van - mondta Horváth László miniszterelnöki megbízott az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

A miniszterelnöki megbízott - hirtv.hu

A politikust a gyöngyöspatai szegregáció miatt megítélt kártérítésről kérdezték. A térség fideszes parlamenti képviselője elmondta: van olyan érintett, aki "az iskolát és csakis az iskolát" okolja, amiért 16 évesen csak hat osztályt végzett, ugyanakkor több mint kétezer órát, vagyis két tanévnyi időt hiányzott az iskolából. A politikus szerint ez a fiatal nem okolhatja sem a tanárt, sem az iskolát, amiért az nem adott neki kellő tudást, hanem csak a családja és ő a felelős ezért.



Hozzátette: egy másik esetben a fiú - aki több mint kétmillió forint kártérítést vár - erőszakos, javítóintézetbe is került, kerülte az iskolát, apja pedig, aki többször súlyos testi sértést követett el, most "a börtönbizniszből vár sok milliót".



Ez az az abszolút káros, romboló társadalmi modell, amit a Kúria pénzjutalomban részesített - jegyezte meg.



A politikus kiemelte: az erőszakot ki kell vezetni az iskolából, mert - mint mondta - ahol erőszak van, ott sem tanítani, sem tanulni nem lehet. Hozzátette: ezért már a Parlament előtt van a köznevelési törvény módosítása, illetve a kormány döntött az iskolaőrség felállításáról és a büntethetőség korhatárának leszállításáról.



Horváth László hangsúlyozta: az iskolai erőszak "annál szélesebb és mélyebb, mint amit érzékelünk, nagyon sokan erről nem mernek beszélni", ezért olyan intézkedés kell, "ami gyors, erős és hatékony", és ilyennek nevezte az iskolaőrséget.



Ezzel kapcsolatban elmondta: a jövő tanévtől vezetik be, tagjai a rendőrség állományában lesznek. Úgy vélte, az iskolaőrségnek lesz visszatartó ereje, másrészt pedig egy olyan eszköz, amivel az iskolában lévők biztonságát lehet garantálni.



A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy az erőszak gyökere nem az iskolában van, hanem a családban, a társadalmi környezetben, ahol az erőszakos gyerek megtanulja a viselkedési mintákat, melyeket majd bevisz az iskolába. Mint mondta, javasolják, hogy amelyik gyereket elítélik iskolai erőszak miatt, annak családjától vonják meg a családi pótlékot egy évre.

MTI