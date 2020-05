Migránsok - Bakondi: a nemzeti érdek az első

2020. május 29. 21:55

A kormány az illegális migrációval kapcsolatos minden kérdést a nemzeti érdek oldaláról közelít meg - hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Jogellenesen próbált meg bejutni az országba 59 határsértő Csongrád megyében éjszaka. A rendőrök 23 főt feltartóztattak, majd az ideiglenes biztonsági határzárhoz kísérték őket, 36 fő bejutását pedig megakadályozták - police.hu

Bakondi György hozzátette: az emberek a választásokon, a nemzeti konzultációkon világosan elmondták az akaratukat, nem szeretnék ha ellenőrzés nélkül tisztázatlan identitású, tisztázatlan céllal tömegben, illegálisan érkeznének a migránsok az országba.



Ezzel szemben számos liberális csoportosulás törekvése az, hogy a magyarok hagyják abba a határok őrizetét, engedjék be az érkezőket.



A belbiztonsági főtanácsadó elmondta, arra számítanak, hogy ez a támadás folytatódni fog. A luxemburgi bíróság döntését tiszteletben tartják, de tiszteletben tartják a nemzeti egységet, a nemzet által kinyilvánított akaratot is, ezért döntöttek úgy, hogy a határokon ne legyen lehetőség benyújtani a menekültkérelmet, csak a külképviseleteken - tette hozzá.



Megjegyezte, hogy vannak valódi menekültek, akik szíriai harcok elől menekülnek például Törökországba. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy ott őket nem üldözi senki, ezért a továbbindulásuk sem indokolt. A Magyarországra érkezők is, legalább 3-4 biztonságos országon jönnek keresztül - mondta Bakondi György.

MTI