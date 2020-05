Bajnai utcáját újíttatja fel Karácsony

2020. május 30. 11:11

Karácsony Gergely Csepel és a XVI. kerület után a hegyvidéki önkormányzatot is bünteti, a kormánypárti vezetésű kerülettől hárommilliárd forintot vont el a főpolgármester. A XII. kerületben a főváros korábban a Böszörményi út felújítását már megterveztette, míg a Béla király úton felújítás és vízcsőcsere szerepelt a kerület terveiben. A főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés jogkörében eljárva, egy tollvonással vonta vissza szerdán a korábbi megállapodásokat, helyette viszont beillesztett egy sürgős felújítást a teljesen átlagos állapotú Szarvas Gábor útra, ahol történetesen Bajnai Gordon volt kormányfő villája áll.

– A felújítások az itt élők számára nagyon fontos fejlesztések lettek volna, amire számított a kerület, de a főváros végül ezeket nem tervezte be a költségvetésébe – mondta el a Magyar Nemzet kérdésére Arató Zsolt, a Hegyvidék önkormányzatának sajtófőnöke.

Információnk szerint a Böszörményi út tervezésére több mint kétszázmilliót költött korábban a főváros, úgy tűnik, feleslegesen. A következő négy évben biztosan nem újulhat meg a kerület egyik legforgalmasabb útja. A főpolgármester nem kíván költeni a Béla király út rendezésére sem, pedig ott – a sajtófőnök elmondása szerint – égetően szükségessé vált az útfelújítás és ezzel párhuzamosan az elöregedett vízcsövek cseréje.

Karácsony Gergely azonban egy új projektet is beillesztett: a XII. kerületi Szarvas Gábor utat a kerület kérése nélkül is felújítja a főváros. Az említett úton történetesen Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök villája áll, s az utóbbi időben többször látták együtt a főpolgármesterrel. Lapunk korábban arról írt, hogy alig néhány nappal főpolgármesterré választása után Karácsony Gergely négyszemközti tárgyalást folytatott az egykori miniszterelnökkel, Bajnai Gordonnal. Gyurcsány Ferenc egykori tanácsadója és szövegírója mindvégig Karácsonyt támogatta, sőt a kampányba is beszállt, és egyértelműen a baloldal közös főpolgármester-jelöltje mellett kardoskodott.

A Szarvas Gábor út rekonstrukciója csak a fővárosi önkormányzat számára lett hirtelen fontos Fotó: Bach Máté

Korábban a főpolgármester Bajnai volt kabinetvezetőjét, Walter Katalint nevezte ki a Budapest Városüzemeltetési Holding Zrt. élére.

– Az önkormányzattal erről nem egyeztettek, de tudomásom szerint valóban sor kerülhet ennek a teljesen átlagos állapotú útnak a felújítására – mondta el Arató Zsolt sajtófőnök.

A Magyar Nemzet korábban megírta: Karácsony Gergely bosszút áll a fideszes polgármestereken, ugyanis a következő négy évben nem hajlandó egy fillért sem áldozni azoknak a főutaknak a rendbetételére, takarítására, amelyek kormánypárti polgármesterek kerületében vannak. A XVI. kerület és Csepel is súlyos elvonásokkal szembesült, mert a főpolgármester visszavonta a korábbi megállapodásokat, és kivette a költségvetésből a felújításokra tervezett forrásokat.

Kovács Péter, a Kertváros polgármestere lapunknak úgy nyilatkozott: Karácsonynak olyan közutakat sikerült most lehúznia a fejlesztési listáról, amelyeknek a rekonstrukciójára már kész terveik voltak. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy a biciklizőknek is keresztbe tett az ellenzéki főpolgármester, ugyanis a borzasztó állapotban lévő Magtár út felújításának letiltásával a Budapest–Csömör kerékpárút kialakítása is lekerült a fővárosi önkormányzat napirendjéről.

Karácsony lépése Csepelt is sújtja, miután Borbély Lénárd, a kerület kormánypárti polgármestere megvétózta a Táncsics Mihály utcába, egyeztetés nélkül létrehozni tervezett fővárosi hajléktalanszálló ügyét. A XVI. kerülethez hasonlóan Csepelen is már lefutott közbeszerzés és megkötött szerződés volt például a Táncsics Mihály utca felújítására. Karácsony a különleges jogrend adta jogával élve, a Fővárosi Közgyűlés helyett, a korábban megígért egyeztetések nélkül hozott egy személyben döntéseket.





