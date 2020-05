Folyamatos az ellentét a görög-török határon

2020. május 30. 14:37

Görögország több száz katonát vezényelt a török határhoz, újabb migránsáradattól tartanak ugyanis az ottani hatóságok. Ezért mintegy 30 kilométer hosszan szögesdrótot és kerítést is terveznek építeni a határra. Folyamatos ellentétek vannak nemcsak a migránsok és a határt védő erők között, hanem a görög-török hatóságok között is – mondta George Spöttle a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai szakérője az M1 Ma reggel című műsorában szombaton.

Ara is kitért, hogy a görög és a magyar határkerítés építési szándék mögött nincs különbség. Hozzátette, Magyarország is ugyan olyan pajzs az Európai Unióban, mint Görögország, csak a magyarellenesség az Európai Unió részéről megakadályozza ennek belátását. Tehát ebben a kérdésben is érződik az unió vezetősége által használt kettős mérce a tagországok között – mondta.

Hozzátette, ha a török-görög határon felgyűlt a migránstömeg elindul az Európai Unió felé az komoly kihívás elé fogja állítani a magyar, a horvát és szerb hatóságokat is, hiszen azok a migránsok, akik Törökországból eljutnak Görögországba, tovább az unió felé a balkáni útvonalat választják. Kiemelte, többen valószínűleg le fognak táborozni a magyar határ közelében, hiszen ez a legrövidebb út Ausztria, illetve az Európai Unió nyugati tagállamai felé.

