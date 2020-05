Ingyen repülőjegyet osztanak Las Vegasba

2020. május 30. 18:09

Két Las Vegas-i kaszinó és egy rendezvényközpont tulajdonosa kampányt indított Keep America Flying (a levegőben tartjuk Amerikát) címmel. Derek Stevens bejelentette, hogy 1000 amerikai utazónak kínál esélyt, hogy ingyen repülhessen Las Vegasba – közölte a Simple Flying.com. Ingyenes járatokat mindeddig egészségügyi dolgozóknak vagy a hazatelepítésre váróknak kínáltak a légitársaságok, de most ezer szerencsés kiválasztott valóban ingyenjeggyel utazhat a szerencsejátékok fővárosába.

Derek Stevens ezer széket vásárolt június 3 és június 12 között „csak oda” Las Vegas és 24 amerikai város között, és ezeket „érkezési sorrendben” osztották ki. Az ikonikus szerencsejáték-helyszínt március közepén két hónapra bezárták, és most azt várják, hogy újból megtelnek szórakozni vágyó amerikaiakkal.

Nemcsak a kaszinók és egyéb vendégfogadásra létrehozott vállalkozások remélik az élet újraindulását az USA-ban, hanem a légitársaságok és a repülőgépgyártók is. David Calhoun, a Boeing vezérigazgatója a hónap elején a The Telegraph kérdésére azt mondta, hogy egyelőre nem látja a légiutazás iránti igény visszatérését. Szerinte a nyár folyamán a kereslet a tavalyinak mindössze 25 százalékát éri majd el, és talán év végére emelkedhet 50 százalékra. Mindez valószínűleg azt eredményezi, hogy legalább egy nagyobb amerikai légitársaság összeomlik – vélekedett Calhoun. Az ilyen alacsony légiközlekedési igény és a légitársaságok kétségbeejtő pénzügyi helyzete miatt most mindennek örülni kell, ami biztonságosan elősegítheti az idegenforgalom visszatérését. A Boeing ezért üdvözli a Keep America Flying kezdeményezést, de még nem tudják megmondani, hogy ez valóban segít-e.

