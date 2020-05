Szentmisékkel és istentiszteletekkel emlékeztek a Szentlélek eljövetelére

2020. május 31. 22:10

Érintésmentes lázmérővel ellenőrizték a hívek testhőmérsékletét, mielőtt beléptek az esztergomi bazilikába. Pünkösdkor sokan érkeztek a misére, amelyen hosszú idő után most vehettek részt először.

„A bazilikába csak most léphetünk be először és látom, hogy nagyon sokan, és látom hogy mind nagy örömmel veszünk részt a szentmisén. Eddig templomi közvetítéseken az ország sok templomában is járhattunk, de nekünk mégiscsak a mi templomunk a legfontosabb” – fogalmazott egy hívő.

Be kellett tartani a szabályokat a misén is

A hívőknek kötelező volt a maszk viselése, valamint a nem egy háztartásban élőknek a másfél méteres távolság megtartása. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek prédikációjában azt mondta: az elmúlt két és fél hónapban megérintett minket az összetartozás érzése, és rég elfelejtett erővel izzott fel bennünk a szeretet.

„Megtanultunk egymással a távolból is kapcsolatba lépni. Felfedeztük, hogy hívő közösségünket hogyan erősíthetjük szentmisék, elmélkedések és más programok sugárzásával, hogyan szervezhetjük meg a segítő szeretet feladatait. Ráébredtünk, hogy különböző munkakörök és hivatások képviselői milyen fontosak mindannyiunk számára” – jelentette ki a bíboros.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szentmisét celebrál pünkösdvasárnap az esztergomi bazilikában 2020. május 31-én. MTI/Kovács Attila

A katolikus szertartáshoz hasonlóan, szintén csak maszkban vehettek részt a hívek a református istentiszteleten, Budapesten. A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, Bogárdi Szabó István arra kérte a híveket, hogy figyeljenek a egészségügyi előírásokra. Az úrvacsorán például kehely helyett egyszer használatos poharat használtak.

Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke igét hirdet a pünkösdvasárnapi ünnepi istentiszteleten a budahegyvidéki református templomban 2020. május 31-én. MTI/Mónus Márton

Azt mondta: az elmúlt két-három hónap egyik legnagyobb lélektani terhe az volt, hogy nem tudtuk, és most sem tudjuk, hogy mikor lesz vége a járványnak.

„Ma azért adunk hálát, hogy mi magunk is itt a gyülekezet közösségében újra egybe gyülekezhettünk. Ebben a hálaadásban reménységet is megfogalmazunk, hogy hamarosan már nem kell egymástól másfél méterre ülni, nem kell maszkot venni, nem kell ilyen különös biztonsági szabályok között együtt úrvacsorázni, hanem újra szabadon, fölszabadítottan, gyógyultan lehetünk együtt” – bizakodott a püspök.

Az elmúlt időszakban a szívünk is templommá vált

A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökének pünkösdi istentiszteletét a járvány miatt az interneten közvetítették. Fabiny Tamás azt mondta: az elmúlt három hónapban a templomok ajtaját zárva kellett tartani, így elmaradtak a fizikai kontaktussal járó istentiszteletek.

Hozzátette: most, hogy a higiéniai szabályok betartásával újra lehet templomba járni, az ajtónyitás jelképes is, mert az elmúlt időszakban a szívünk is templommá vált.

„Testvérem, amíg otthon kellett, hogy maradjál karanténban – egyedül vagy családi körben – legfeljebb a kertkapuig tudtál kiballagni. Nem tudtál kapcsolatba lépni testvérekkel, rokonokkal, nem tudtál munkába járni, nem mehettél istentiszteletre. Nos, talán ebben az időben is lehetőséged volt arra, és éltél a lehetőséggel, hogy a szíved templommá legyen” – fejtette ki Fabiny Tamás.

Pünkösdkor ünneplik a keresztények a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját.

Ez a húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep.

