Koronavírus - A nyugat-balkáni országok megnyitották határaikat

2020. június 1. 11:19

A nyugat-balkáni országok hétfőtől enyhítettek a korlátozásokon, és megnyitották a határaikat egyes országok állampolgárai számára, Bosznia például csak a szomszédos országokból érkezőket várja, Montenegró viszont mindazon országokból, ahol kevés a fertőzött.

Szerbiában az utóbbi 24 órában 11 381-ről 11 412-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Hétfőtől engedélyezett az ezer fős szabadtéri rendezvények megszervezése, zárt térben azonban továbbra is egyszerre csak százan tartózkodhatnak. A tömegrendezvények megtartása azért is fontos, mert az országban június 21-én általános választásokat tartanak, a pártok pedig mindeddig nem nagyon tudtak kampányrendezvényeket szervezni. Hétfőtől a sportrendezvényeken a közönség is részt vehet, de be kell tartani a szükséges elővigyázatossági előírásokat.

Koszovóban egy nap alatt 1070-ről 1083-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. A balkáni ország hétfőtől megnyitotta szárazföldi határait, a határállomásokon azonban egészségügyi ellenőrzést végeznek minden belépő esetében. A belépő utasoknak nem kell karanténba vonulniuk, ha négy napnál nem régebbi, negatív koronavírus-teszttel rendelkeznek, ellenkező esetben egyhetes karantén vár rájuk. Egy hét múlva várhatóan a repülőtereket is megnyitják. Hétfőtől újra megnyitottak az óvodák, a vendéglátóhelyek és a bevásárlóközpontok is.

Észak-Macedóniában vasárnapról hétfőre 2164-ről 2226-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A korábbi szigorú intézkedések lazítását követően hirtelen megnőtt az újonnan fertőzöttek száma, míg korábban naponta legfeljebb 15-20 fertőzöttet regisztráltak, a kijárási tilalom eltörlését követően 50-60 új fertőzöttet is nyilvántartásba vettek naponta. Az ország vezetése a korlátozó intézkedések újbóli bevezetését helyezte kilátásba, ha nem kezd el csökkenni a héten a napi új fertőzöttek száma.

Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 2494-ről 2510-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. A nyugat-balkáni ország megnyitotta határait a szomszédos országok állampolgárai számára, akik szabadon, bármilyen teszt vagy meghívólevél nélkül léphetnek be Bosznia-Hercegovinába. A más országokból érkezők számára meghívólevél és 48 óránál nem régebbi, negatív koronavírus-teszt kell a belépéshez. Az ország emellett a repülőtereit is megnyitotta a belépő és kilépő forgalom előtt.

Montenegróban majdnem egy hónapja nem regisztráltak új esetet. Az Adria-parti állam is megnyitotta a határait hétfőn. Belépéskor a montenegrói állampolgároknak, valamint azoknak, akik olyan országból érkeznek, ahol a fertőzöttek száma százezer lakosonként nem éri el a 25-öt, nem kell karanténba vonulniuk, míg a többi országból érkezők 14 napos karanténra kötelezhetők.

MTI