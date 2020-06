Trianon 100. évfordulójáról szól a közmédia egész napos műsorfolyama

A közmédia minden egyes csatornáján szó lesz június 4-én Trianon századik évfordulójáról, illetve arról az üzenetről, hogy képesek voltunk ezt a tragédiát is túlélni, életben maradni.

Június 4-én egész nap emlékező és tisztelgő műsorokkal és tartalmakkal készül a közmédia. A nézők és hallgatók a világ minden pontjáról üzenhetnek a közmédián keresztül rokonaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek. Küldhetnek egymásnak verset, prózát vagy népdalt is az osszetartozunk@mtva.hu e-mail címre. A műsorok arra szólítanak, hogy szétszórva bár, de összetartozva emlékezzünk együtt a 100 évvel ezelőtti eseményekre.

„Azt gondolom, hogy minden magyar számára a századik évforduló megkívánja azt, hogy méltó módon emlékezzünk erre a történelmi eseményre” – mondta Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója a Vasárnapi Újság című műsorban. Hozzátette, a közmédia ehhez szeretne hozzájárulni, egy olyan műsorfolyammal, amely mindenki számára megelégedéssel szolgál majd. Hozzátette, ezért döntöttek úgy, hogy a közmédia minden egyes csatornáján szó lesz Trianon 100-ról, illetve arról az üzenetről, hogy képesek voltunk ezt a tragédiát is túlélni, képesek voltunk életben maradni, sőt mi több összetartunk és igazán erősek vagyunk, éppen ezért jövőnk is van.

Elmondta, a műsorfolyam összeállításánál az egyik fő szempontjuk az volt, hogy ne csak a gyászról szóljon a megemlékezés, hanem arról a fantasztikus erőről is, ami a magyar nemzetben él.

Kiemelte, a két nemzeti főadón, a Kossuth Rádióban és a Duna csatornán fognak inkább koncentrálódni a megemlékező műsorok. A Duna televízióban már reggel nyolc órától megkezdődnek a Trianonról szóló műsorok, a nap során többször kapcsolnak majd határo túli helyszíneket is – fűzte hozzá. Ezen kívül 16 óra 30 perckor közvetítik a megszólaló harangokat is, illetve megtekinthető lesz a parlament ünnepi ülése is.

Az este folyamán pedig az érdeklődők egy igazán különleges filmet nézhetnek meg, melynek címe: A beszéd – Apponyi. A film Apponyi gróf híres trianoni beszédét dolgozza fel.

