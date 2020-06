Vajdaság - 100 éve cserélt gazdát Horgos és vidéke

2020. június 1. 16:33

Horgoson is megemlékeznek a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulójáról. Június 4-én, csütörtökön egy beszélgetés keretében igyekeznek majd feltárni, hogy hogyan is zajlott az impériumváltás Horgoson és vidékén. Horgoson és vidékén, hiszen abban az időben ehhez a településhez tartozott Királyhalom, Körösoldal, de Pörös is, sőt, egy ideig Öttömös is.

Horgos jövőre ünnepli megalapításának/újratelepítésének 250. évfordulóját. A Trianont megelőző 150 évben Horgos nagyközséggé fejlődött, ahol több iskola volt, 1837-ben megalakult a céhszervezet, 1863-ban vasútállomást kapott, 1868-ban olvasókör létesült, 1907 körül mozi.

Hogyan alakult Trianon után Horgos sorsa? A múltat Danyi Bernadett történész, Nagygyörgy Zoltán helytörténet-kutató és Vass Zoltán történész idézi fel. A beszélgetés 18 órakor kezdődik a horgosi Művelődési házban. Az est után, 20 óra 20 perckor a résztvevők közösen meggyújtják az Összetartozás tüzét, s ezzel csatlakoznak a népszerű Kárpát-medencei kezdeményezéshez.

vajma.info