Karácsony köszöntőt írt az augusztusi Pride-nak

2020. június 1. 19:52

Karácsony Gergely főpolgármester írt köszöntőt az augusztusra halasztott Pride-nak az LMBTQ-közösség lapjába, a Humenbe – írta a 444.hu.

– Nincs is annál fontosabb, hogy valaki szabadon önmaga lehessen. Ha ebben akadályozva van, az az emberi jogok teljes eltiprása – utalt a főpolgármester az Országgyűlésben május utolsó hetében elfogadott, a transzneműek hivatalos nemváltását megtiltó törvényre.

– Ezért most még fontosabb, hogy a főváros támogassa az LMBTQ-közösség munkáját, hiszen szükség van rá, hogy mindenki képviselve és képviseltetve legyen. Budapest ereje a sokszínűségében rejlik. Nemcsak összetartó közösség, amely bármilyen bajban segíti egymást, de elfogadó, nyitott is. Mi azt valljuk, nem az számít, hogy kit szeretsz, hanem hogy felvállalhasd azt, aki vagy – írta Karácsony. Arra is buzdította az embereket, hogyha már „júliusban a járványhelyzet miatt nem vonulhatunk együtt”, támogassák a közösséget azzal, hogy tájékozódnak az LMBTQ-t érintő ügyekről.





magyarnemzet.hu