Őrizetbe vettek egy 15 éves autóvezetőt Zalában

2020. június 2. 10:58

Őrizetbe vettek Zalában egy - nem először - autót vezető 15 évest, aki egy átszerelt rendszámú járművel közlekedett - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon hétfőn.

A pacsai rendőrök hétfő délután állítottak meg ellenőrzésre egy Peugeot-t, amelynek volánjánál egy 15 éves ült. A sofőrnek a kora miatt nem volt jogosítványa, de kiderült az is, hogy korábban hasonló ügye miatt már el is lett tiltva a járművezetéstől.



A kocsi adatainak ellenőrzésekor arra is fény derült, hogy egy másik személyautóra kiadott rendszámot használt a fiatalkorú.



Őrizetbe vették, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon pedig egyedi azonosító jellel visszaélés megalapozott gyanúja, illetve eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt is eljárást indítottak ellene.



MTI