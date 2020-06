Konrad Sutarski új könyve a trianoni romboló békediktátumról

2020. június 2. 14:06

"Magyarország azzal, hogy a XIII – XVI. században két ízben is védte magát és ezzel egész Nyugat-Európát és kereszténységet a tőle idegen népektől és vallástól, kétszer is elvesztette őshonos népességének olyan nagy részét, hogy soknemzetiségű országgá lett, amelyben a magyarság kezdett kisebbséget alkotni" - írja Konrad Sutarski Európa-érmes újságíró a napokban megjelenő „Trianon 100 éve, gyógyul-e már Európa nyílt sebe?” című könyvében.

Konrad Sutarski, miután átadta a Trianonban elcsatolt területen, Horgoson élő Bata János újságírónak, az Aracs főszerkesztőjének a magyar polgári újságíródíjat, az Európa-érmet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében 2018. november 22-én - preshaz.eu/Dormán László

A Gondolához most eljuttatott tájékoztató szerint az évtizedek óta Budapesten élő lengyel értelmiségi rögzíti: "Emellett az ország elveszítette függetlenségét. A XVIII –XX. században teljesen a Habsburg-dinasztia Osztrák Császárságának uralma alá került, több Habsburg-ellenes nemzeti felkelés ellenére. Nem tudott saját, önálló nemzeti politikát folytatni. Ezért az I világháborúhoz kénytelen volt Ausztria oldalán csatlakozni, a befejezése után pedig, amelyben a központi hatalmak, köztük a Habsburg-monarchia lett a vesztes fél, Magyarországot is arra kényszerítették, hogy írja alá a trianoni békeszerződést, amelynek értelmében elvesztette területe 2/3 részét és saját – magyar – lakosságának 1/3 részét. Az erkölcsi bűn mindezért – miként korábban a Habsburgokat – elsősorban Franciaországot terheli, amely Németország és Ausztria hatalmának és túlsúlyának alapvető korlátozására törekedett, másodsorban a franciákkal együttműködő Nagy-Britanniát. Ez a két nagyhatalom a bűnös abban is, hogy tudomásul vették Magyarország szomszédjainak: Csehszlovákiának, Romániának és a Szerb Királyságnak a mohóságát, akik kihasználták Magyarország soknemzetiségű összetételét. Ha tehát tömören akarnánk válaszolni arra a kérdésre, hogy ki a felelős Trianonért, az egész odáig vezető útért, ezt kellene mondanunk: NYUGAT-EURÓPA és a HABSBURGOK."

Magyarország a fenti igazságtalanságok ellenére tudja, hogy az erőpolitika nem vezet sehova, ezért egyesíti nemzete minden részét „a határok fölött átívelően” - fogalmaz a Gondolához eljuttatott tájékoztató szerint Konrad Sutarski.

gondola