Kilép a Jobbikból az egri polgármester

2020. június 2. 17:04

Kilép a Jobbikból Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere - ezt közös közleményben jelentette be kedden a párt és a városvezető.

A polgármester - egerhirek.hu

A tájékoztatás szerint megegyezésen alapuló döntés született, és semmilyen nézeteltérés, konfliktus nem áll annak hátterében.



Mirkóczki Ádám döntésének egyáltalán nincs köze az utóbbi időben a párt körül zajló eseményekhez - írják. Jelezték, hogy nem politikai döntés született, "a polgármester csak és kizárólag az Eger városáért érzett felelősségtudata miatt hagy fel a pártpolitikával".



Mirkóczki Ádámnak semmilyen konfliktusa nincs és nem is volt a párt mostani elnökségével, és egyetért a Jobbik irányvonalával is - fogalmaz a közlemény.



A tájékoztatás szerint a Jobbik továbbra is támogatja Mirkóczki Ádámot városvezetői munkájában, és ugyanezt a hozzáállást várja el más pártok vezetőitől is.



Megemlítik: Mirkóczki Ádám idén januárjától semmilyen pozíciót nem töltött már be a pártban, kizárólag Egerrel foglalkozott, miután tavaly októberben a város polgármesterévé választották.

MTI